Кто может получить бесплатное жилье в Киевской области?

Как пишет Бахмут IN.UA, Подать заявку могут семьи которые сейчас живут в районах боевых действий или непосредственно у линии фронта.

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Программа рассчитана на семьи, у которых требуется срочный переезд в безопасное место. Кандидаты должны фактически проживать в прифронтовых районах на момент подачи заявки. После эвакуации семья также должна оформить статус внутренне перемещенных лиц.

Какие условия проживания предлагает фонд?

Фонд предоставляет 25 обустроенных квартир в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Семьи могут жить там бесплатно до 6 месяцев. Оплачивать нужно только за коммунальные услуги.

По истечении этого срока семьи смогут перейти на программу доступной аренды. Также участники могут выбрать комплекс "Городок Хенсена" в Тарасовке. Условия проживания там такие же, как и в квартирах в Софиевской Борщаговке.

Как подать заявку на бесплатное жилье для переселенцев?

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму. В заявке просят указать контакты, данные о месте проживания, имуществе, доходах и обстоятельствах, в которых оказалась семья после начала войны.

В форме необходимо указать:

ФИО и дату рождения заявителя;

номер телефона и адрес электронной почты;

полное место прописки;

фактический адрес проживания с описанием нынешних условий;

имеет ли семья разрушенное имущество и где оно находится;

имеет ли заявитель статус ВПЛ с 2022 года;

состав семьи и возраст каждого члена семьи;

информацию о людях с инвалидностью или тяжелобольных в семье;

место работы или учебы членов семьи, а также сферы предыдущего опыта работы;

суммарный доход и социальные выплаты;

имеет ли семья автомобиль, его марку и год выпуска;

перечень недвижимого имущества каждого члена семьи;

паспортные данные и идентификационные коды всех членов семьи;

историю семьи и места пребывания после начала войны;

желаемый комплекс для проживания.

Кто реализует инициативу?

Проект реализует благотворительная организация "Украинская миссия Хансена", основанная американским предпринимателем и филантропом Деллом Лоем Хансеном. Организация уже несколько лет работает в Украине и сосредоточена на обеспечении жильем людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.