Що робити киянам, які досі без опалення?

Для мешканців будинків, де тепло так і не з'явилося, благодійний фонд запропонував тимчасове житло, повідомляють на інстаграм сторінці hansen.ukrainian.mission.

Ініціатива розрахована на киян, чиї будинки залишилися без опалення після аварій та пошкоджень інфраструктури. Поселення можливе як для окремих людей, так і для родин. Житло надають на період холодів, поки ситуація з теплопостачанням не стабілізується.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно звернутися до координаторів фонду та підтвердити відсутність опалення за місцем проживання. У першу чергу допомогу надають людям літнього віку, сім'ям з дітьми та тим, хто не має альтернатив для тимчасового проживання.

Скільки вільних місць залишилось?

Наразі благодійний фонд "Місія Хансена в Україні" має можливість розмістити понад 100 людей у декількох локаціях, зазначила одна з учасників команди мецената Делла Лоя Хансена, Олена Денисенко. Вільні місця розподілені між квартирами та гуртожитком.

8 квартир у Hansen Apartments у Софіївській Борщагівці – до 40 людей;

7 квартир на вул. Межовій, 7 – до 24 людей;

10 квартир у містечку Хансена у селі Тарасівка Фастівського – до 20 родин;

місця в гуртожитку містечка Хансена у Тарасівці – до 35 людей.

Хто реалізує ініціативу?

Проєкт втілює благодійна організація Українська місія Хансена, яку заснував американський підприємець і філантроп Делл Лой Хансен. Організація вже кілька років працює в Україні та зосереджується на забезпеченні житлом людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Окремо від екстреного розселення, ще у грудні було оголошено про запуск масштабного державного житлового проєкту для внутрішньо переміщених осіб у Київській області. Його фінансування забезпечує Європейський банк реконструкції та розвитку.

Проєкт передбачає будівництво енергоефективного державного житла, яке залишатиметься у власності держави та надаватиметься в довгострокову оренду. На першому етапі фінансування спрямували 7 мільйонів євро, а загальний обсяг кредиту становить 100 мільйонів євро.