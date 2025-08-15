Коридор Гвинет Пэлтроу дизайнеры называют "самым шикарным, который они видели до сих пор". Несмотря на то, что это просто прихожая, он очень уютный.

Дом Гвинет Пэлтроу в Калифорнии можно увидеть на просторах ее инстаграма, а также в публикациях дизайнера, работавшей над интерьером. Она как раз и обнародовала полноценные фото "потрясающего" коридора, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

Что такого особенного в коридоре Гвинет Пэлтроу?

Прихожая актрисы поражает ощущением уюта и покоя, которые ощутимы даже через фото. Классические нейтральные цвета заботятся о ее вневременном виде, несмотря на постоянные изменения в трендах дизайна.

Однако секретом такого изысканного интерьера является не цвета, и даже не мебель или декор. Общую картину "дорисовывают" комнатные растения, говорят дизайнеры.

Эффектная "зелень" на столе занимает центральное место в прихожей актрисы, а фикус у дверей ее прекрасно дополняет. Если точнее, то Гвинет Пэлтроу выбрала для себя фикусы рода эластик и лирата. Оба растения имеют пышные вечнозеленые листья, которые как будто добавляют жизни в это пространство.

Зелень в коридоре имеет большое значение. Независимо от того, большой ваш коридор или очень узкий, растения – это отличный способ оживить его, а также приятная деталь, чтобы приветствовать гостей (и себя!) дома,

– прокомментировала британский дизайнер Лиза Генсби.

"Если у вас есть место, можно поставить узкий консольный столик со скульптурным растением. В маленьких помещениях достаточно просто установить полку и поставить растение там", – добавила эксперт.

Поскольку коридоры – это не те помещения, где мы проводим время, а просто проходные зоны, стоит выбирать растения, которые не требуют особого ухода.

"Растения действительно меняют энергетику дома – даже одно имеет значение", – отметила дизайнер.