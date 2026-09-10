Первого взноса недостаточно: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в Швейцарии

В Швейцарии для покупки жилья в ипотеку недостаточно просто накопить деньги на первоначальный взнос. Банки проверяют платежеспособность по гораздо более строгому расчету, из-за чего требования к доходу могут быть очень высокими.

Как работает ипотека в Швейцарии

Чтобы оформить ипотеку, покупатель должен внести что-то вроде 20% стоимости жилья. Минимум 10% нужно покрыть собственными средствами, а еще часть можно использовать из пенсионных накоплений, пишет сайт ua-in.ch.

Банк может профинансировать до 80% стоимости недвижимости. Сам кредит делится на две части. Часть ипотеки, составляющую до 66,67% стоимости жилья, не обязательно полностью погашать. Но это не означает, что этот долг можно просто не возвращать – при каждом продлении договора банк вновь проверяет платежеспособность заемщика.

Остальную часть кредита необходимо выплатить максимум за 15 лет или до выхода на пенсию. По стандартной схеме покупатель в итоге должен покрыть около 33,3% стоимости жилья. Сюда входят 20% первоначального взноса и примерно 13,3% обязательного погашения.

Помимо первоначального взноса, покупателю нужно заложить в бюджет еще и дополнительные расходы. В зависимости от кантона они могут составлять около 1–5% стоимости жилья и не покрываются ипотекой.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотеку в Швейцарии

Даже наличие 20% первоначального взноса еще не означает, что банк одобрит кредит. Банк также оценивает, хватит ли дохода заемщика на выплаты по ипотеке.

Фактические фиксированные ставки могут составлять примерно 1,4–2,1%, однако платежеспособность банки оценивают так, как будто ставка составляет около 5%. Банк также учитывает расходы на содержание жилья и обязательное погашение части кредита. В целом эти расходы, как правило, не должны превышать примерно треть валового дохода.

Например, для квартиры стоимостью 1,5 миллиона франков необходимо внести 300 тысяч франков и иметь валовой доход примерно 268 тысяч франков в год. Для жилья стоимостью 1 миллион франков необходимо зарабатывать около 178 тысяч франков в год, а для объекта стоимостью 700 тысяч – примерно 125 тысяч.

Что больше первоначальный взнос, тем ниже может быть требуемый доход. Так, если для квартиры стоимостью 1,5 миллиона франков внести 35%, необходимый годовой доход снижается примерно до 193 тысяч франков. Если жилье покупает пара, банк может учесть совокупный доход обоих заемщиков.

Напомним, цены на жилье в Европе существенно различаются в зависимости от города. Самым дорогим в рейтинге стал Цюрих, где квадратный метр квартиры в центре стоит около 22,9 тысячи евро.