Як працює іпотека у Швейцарії

Щоб оформити іпотеку, покупець має внести щонайменше 20% вартості житла. Мінімум 10% потрібно покрити власними коштами, а ще частину можна використати з пенсійних накопичень, пише сайт ua-in.ch.

Банк може профінансувати до 80% вартості нерухомості. Сам кредит ділиться на дві частини. Частину іпотеки, яка становить до 66,67% вартості житла, не потрібно обов'язково повністю погашати. Але це не означає, що цей борг можна просто не повертати – під час кожного продовження договору банк знову перевіряє платоспроможність позичальника.

Решту кредиту потрібно виплатити максимум за 15 років або до виходу на пенсію. За стандартної схеми покупець у підсумку має покрити близько 33,3% вартості житла. Сюди входять 20% першого внеску та приблизно 13,3% обов'язкового погашення.

Крім першого внеску, покупцеві треба закласти ще й додаткові витрати. Залежно від кантону вони можуть становити близько 1 – 5% вартості житла і не покриваються іпотекою.

Скільки треба заробляти, щоб отримати іпотеку у Швейцарії

Навіть наявність 20% першого внеску ще не означає, що банк схвалить кредит. Банк також оцінює, чи вистачить доходу позичальника на виплати за іпотекою.

Фактичні фіксовані ставки можуть становити приблизно 1,4 – 2,1%, однак платоспроможність банки оцінюють так, ніби ставка становить близько 5%. Банк також враховує витрати на утримання житла та обов'язкове погашення частини кредиту. Загалом ці витрати зазвичай не мають перевищувати приблизно третину валового доходу.

Наприклад, для квартири вартістю 1,5 мільйона франків потрібно внести 300 тисяч франків і мати валовий дохід приблизно 268 тисяч франків на рік. Для житла за 1 мільйон франків потрібно заробляти близько 178 тисяч франків на рік, а для об'єкта за 700 тисяч – приблизно 125 тисяч.

Що більший перший внесок, то нижчим може бути потрібний дохід. Так, якщо для квартири за 1,5 мільйона франків внести 35%, необхідний річний дохід знижується приблизно до 193 тисяч франків. Якщо житло купує пара, банк може врахувати сукупний дохід обох позичальників.

Нагадаємо, ціни на житло в Європі суттєво відрізняються залежно від міста. Найдорожчим у рейтингу став Цюрих, де квадратний метр квартири в центрі коштує близько 22,9 тисячі євро.