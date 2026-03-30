В горных городах Италии отдают дома за 1 евро: что надо знать покупателю

В Италии продают дома за 1 евро в небольших горных городах, где накопилось много заброшенного жилья. Символическая цена означает, что новый владелец должен вложить средства в полное восстановление здания.

В каких городах предлагают дома за 1 евро?

Дома за 1 евро предлагают в регионе Лигурия – в городах Пиньоне и Триора, которые расположены в горной части, дальше от побережья, пишет УНИАН.

Смотрите также Можно ли переехать в Альпы и получить 27 тысяч евро: какие условия

Это не туристические центры, поэтому часть жилья там годами остается без жителей.

Пиньоне расположен неподалеку Чинкве-Терре, но не стал популярным направлением, несмотря на близость к известному побережью. Город имеет спокойный ритм жизни, и из-за отсутствия постоянного спроса на жилье там накопилось много пустующих домов.

Триора – средневековый город с плотной застройкой и узкими улицами, где сохранилась старая архитектура. В его центре есть много каменных домов, которые длительное время не используются и постепенно приходят в упадок.

Оба города имеют общую проблему – заброшенные здания, которые годами стоят без присмотра. Именно такие объекты выставляют на продажу, чтобы привлечь новых владельцев и восстановить жилье. Это старые каменные дома, которые нуждаются в капитальном ремонте и не пригодны для проживания без реконструкции.

Сколько на самом деле может стоить такой дом?

Цена в 1 евро является лишь формальной, поскольку после покупки возникают обязательные расходы, которые значительно превышают эту сумму. Новый владелец должен оформить соглашение, внести депозит и подготовить проект реконструкции.

Оформление документов, налоги и сопровождение обычно стоят от 7 до 12 тысяч евро, а гарантийный депозит составляет примерно 3 – 5 тысяч евро. Также нужно оплатить проект реконструкции, который может стоить от 1,5 до 10 тысяч евро в зависимости от сложности работ.

Наибольшая часть расходов приходится на ремонт, ведь большинство таких домов находится в запущенном состоянии. Стоимость работ обычно считают в зависимости от площади и состояния здания, поэтому итоговая сумма может существенно отличаться.

Базовые работы могут стоить примерно 300 – 600 евро за квадратный метр, тогда как полное восстановление может достигать 1 200 – 1 800 евро за квадратный метр. В результате даже небольшой дом может потребовать от 12 до 50 тысяч евро вложений, а для более крупных или более поврежденных объектов расходы возрастают до 25 – 100 тысяч евро и более.

К общей сумме добавляются расходы на подключение коммуникаций и приведение дома в жилое состояние, что также влияет на финальный бюджет.

Можно ли найти подобное жилье в Украине?