Сертификаты еВосстановление можно будет использовать для получения ипотеки: в Раде готовят изменения

В Раде подготовили законопроект о существенном расширении программы "еВосстановление" для украинцев, лишившихся жилья или проживающих в прифронтовых зонах. Согласно новым правилам, жилищные сертификаты можно будет использовать для погашения ипотеки, а имущество в разрушенных населенных пунктах приравняют к уничтоженному.

Как можно будет погасить ипотеку и какие новые права получат прифронтовые общины

Как рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Елена Шуляк, профильный экономический комитет уже подготовил соответствующий законопроект к рассмотрению в сессионном зале.

Главное изменение заключается в возможности сочетать государственные жилищные программы "еОселя" и "еВідновлення". Граждане получат право использовать сертификат для погашения уже имеющейся задолженности по ипотечному кредиту или в качестве взноса при оформлении нового кредита на жилье.

Кроме того, законопроект вводит понятие территории, непригодной для жизни. Это касается прифронтовых общин Сумской и Харьковской областей, где из-за разрушенной инфраструктуры люди не могут нормально жить, даже если их дом формально остался целым. Такое жилье официально приравняют к уничтоженному, что позволит владельцам претендовать на полноценные компенсации.

Как дистанционное обследование сделает работу местных комиссий более прозрачной

Если уничтожена целая улица или квартал, комиссия не должна тратить время на оформление отдельного акта обследования для каждого дома. Должна быть возможность зафиксировать разрушение всей улицы без дополнительного подтверждения по каждому отдельному объекту,

– пояснила Елена Шуляк.

Чтобы ускорить выплаты, местным комиссиям разрешат опираться на спутниковые снимки и другие дистанционные данные при фиксации масштабных разрушений. Также местные власти будут обязаны публиковать на своих сайтах состав комиссий и график приема, чтобы процедура стала более прозрачной и соответствовала 30-дневному сроку рассмотрения заявлений.

Какую помощь получат жители временно оккупированных территорий

Особое внимание в парламенте уделяют компенсациям за жилье на временно оккупированных территориях. В настоящее время для переселенцев действует правительственная программа жилищных ваучеров на 2 миллиона гривен, которой в первую очередь воспользовались 3 273 участника боевых действий, однако количество заявок значительно превышает имеющиеся ресурсы.

Для расширения этой программы и охвата большего количества семей правительство планирует привлекать дополнительное финансирование от международных партнеров, в частности от Всемирного банка и Банка развития Рады Европы.