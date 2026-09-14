Цены на квартиры выросли с 17 до почти 50 тысяч долларов: в каком городе цены выросли больше всего

За семь лет цены на однокомнатные квартиры в украинских городах изменились очень неравномерно. В одних областных центрах жилье подорожало более чем вдвое, тогда как в других сейчас стоит дешевле, чем еще до пандемии.

Где квартиры подорожали более чем вдвое

По данным OLX Недвижимость, за семь лет медианная стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке больше всего выросла в Ивано-Франковске. В августе 2019 года такое жилье стоило в среднем 17,2 тысячи долларов, а в августе 2026-го – почти 50 тысяч.

На втором месте оказался Ужгород, где цена за этот период выросла с 33,7 до около 77 тысяч долларов. В Кропивницком однокомнатные квартиры подорожали с 15 до 31,5 тысячи долларов, а в Черновцах – с 29 до 60 тысяч долларов.

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Среди городов с наибольшим ростом преобладают областные центры запада Украины. Руководительница сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук объясняет такую разницу, в частности, ситуацией с безопасностью после 2022 года.

То есть за последние годы география рынка фактически изменилась под влиянием рисков безопасности и связанных с ними изменений спроса,

– отметила эксперт.

Как изменились цены в Киеве и других областных центрах

Почти вдвое за семь лет подорожали однокомнатные квартиры в Ровно, Тернополе и Луцке. В Ровно медианная цена выросла с 28 до 55 тысяч долларов, в Тернополе – с 26,5 до 51,8 тысячи, а в Луцке – с 31 до 60 тысяч долларов. В Житомире квартиры подорожали с 27,5 до 51 тысячи долларов, во Львове – с 42 до 76,4 тысячи, а в Виннице – с 32,5 до 59 тысяч долларов.

Заметно выросла стоимость жилья и в Хмельницком – с 26,5 до 44,5 тысячи долларов. В Черкассах медианная цена выросла с 31 до 48 тысяч, а в Чернигове – с 22,5 до 34 тысяч долларов.

Более умеренно выросли цены в Полтаве, Киеве, Одессе и Днепре. В Полтаве однокомнатные квартиры подорожали с 26,7 до 39,5 тысяч долларов, в Киеве – с 50,8 до 72 тысяч, в Одессе – с 36,8 до 50 тысяч, а в Днепре – с 25 до 31,5 тысячи долларов.

В каких городах жилье стало дешевле, чем в 2019 году

В пяти областных центрах медианная цена однокомнатной квартиры в долларах сейчас ниже, чем в августе 2019 года. Больше всего жилье подешевело в Николаеве, где за семь лет его медианная стоимость снизилась с 29,3 до 20 тысяч долларов.

В Харькове цена однокомнатной квартиры снизилась с 35,4 до 25 тысяч долларов, а в Запорожье – с 22,05 до почти 16 тысяч. В Сумах такое жилье в 2019 году стоило в среднем 27 тысяч долларов, а сейчас – 23,8 тысячи. В Херсоне медианная цена за это время снизилась с 13 до 12 тысяч долларов.

Преимущественно это областные центры, расположенные ближе к зоне боевых действий или территориям с повышенными рисками для безопасности, поэтому спрос на жилье и цены там снижаются.