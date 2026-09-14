Где квартиры подорожали более чем вдвое

По данным OLX Недвижимость, за семь лет медианная стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке больше всего выросла в Ивано-Франковске. В августе 2019 года такое жилье стоило в среднем 17,2 тысячи долларов, а в августе 2026-го – почти 50 тысяч.

На втором месте оказался Ужгород, где цена за этот период выросла с 33,7 до около 77 тысяч долларов. В Кропивницком однокомнатные квартиры подорожали с 15 до 31,5 тысячи долларов, а в Черновцах – с 29 до 60 тысяч долларов.

Девелопер РІЕЛ та Bosphorus Development відкрили продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. Проєкт реалізується у центрі столиці на вул. Євгена Коновальця та передбачає сучасну архітектуру, підземний паркінг, просторе лобі та багатофункціональні зони для мешканців. Формат відповідає запиту на якісний міський продукт бізнес-сегменту. Для інвестора це може бути варіантом із потенційною капіталізацією, що залежить від ринкових умов.

Среди городов с наибольшим ростом преобладают областные центры запада Украины. Руководительница сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук объясняет такую разницу, в частности, ситуацией с безопасностью после 2022 года.

То есть за последние годы география рынка фактически изменилась под влиянием рисков безопасности и связанных с ними изменений спроса,

– отметила эксперт.

Как изменились цены в Киеве и других областных центрах

Почти вдвое за семь лет подорожали однокомнатные квартиры в Ровно, Тернополе и Луцке. В Ровно медианная цена выросла с 28 до 55 тысяч долларов, в Тернополе – с 26,5 до 51,8 тысячи, а в Луцке – с 31 до 60 тысяч долларов. В Житомире квартиры подорожали с 27,5 до 51 тысячи долларов, во Львове – с 42 до 76,4 тысячи, а в Виннице – с 32,5 до 59 тысяч долларов.

Заметно выросла стоимость жилья и в Хмельницком – с 26,5 до 44,5 тысячи долларов. В Черкассах медианная цена выросла с 31 до 48 тысяч, а в Чернигове – с 22,5 до 34 тысяч долларов.

Более умеренно выросли цены в Полтаве, Киеве, Одессе и Днепре. В Полтаве однокомнатные квартиры подорожали с 26,7 до 39,5 тысяч долларов, в Киеве – с 50,8 до 72 тысяч, в Одессе – с 36,8 до 50 тысяч, а в Днепре – с 25 до 31,5 тысячи долларов.

В каких городах жилье стало дешевле, чем в 2019 году

В пяти областных центрах медианная цена однокомнатной квартиры в долларах сейчас ниже, чем в августе 2019 года. Больше всего жилье подешевело в Николаеве, где за семь лет его медианная стоимость снизилась с 29,3 до 20 тысяч долларов.

В Харькове цена однокомнатной квартиры снизилась с 35,4 до 25 тысяч долларов, а в Запорожье – с 22,05 до почти 16 тысяч. В Сумах такое жилье в 2019 году стоило в среднем 27 тысяч долларов, а сейчас – 23,8 тысячи. В Херсоне медианная цена за это время снизилась с 13 до 12 тысяч долларов.

Преимущественно это областные центры, расположенные ближе к зоне боевых действий или территориям с повышенными рисками для безопасности, поэтому спрос на жилье и цены там снижаются.