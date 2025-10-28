Дворец с видом на море за 600 долларов: уникальное предложение в Одессе

В Одессе в соцсетях выставили в аренду элитную двухкомнатную квартиру с видом на море. Помещение поразило пользователей своей роскошью и ценой –600 долларов в месяц.

Какую квартиру предлагают за 600 долларов?

Двухкомнатная квартира расположена на Французском бульваре в Одессе, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Отделанная в классическом стиле. Интерьер выдержан в светлых бежево-золотых тонах, которые создают атмосферу роскоши и уюта. В спальне – большая кровать, обита светлой тканью с каретной стяжкой. Потолок украшает массивная хрустальная люстра с позолотой.

Стены отделаны обоями с классическим узором. В гостиной расположен большой деревянный обеденный стол с резными стульями. А благодаря панорамным окнам арендатор сможет наслаждаться морем.

Интересно! В комментариях к видео люди считают, что 600 долларов за такую квартиру – это довольно дешево. Кто-то замечает об опасности панорамных окон во время войны.

Пол выполнен из темного дерева, что контрастирует с нежными цветами мебели и стен. Балкон выходит на побережье. Квартира полностью обустроена техникой, готова к проживанию.

Какая средняя стоимость аренды квартиры в Одессе?

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Одессе – 250 долларов в месяц. По статистике ЛУН, цены варьируются в зависимости от районов:

Приморский – 380 долларов;

Киевский – 250 долларов;

Пересыпский – 190 долларов;

Хаджибейский – 190 долларов в месяц.

Цены зависят не только от расположения, но и от этажности и вида из окна. Одесса – один из немногих городов, в которых арендаторы все еще обращают внимание на панорамный вид.

Интересно! Хотя средняя цена составляет 250 долларов, арендодатели на Французском бульваре предлагают квартиры куда дороже. Французский бульвар в Одессе традиционно считается одним из самых престижных районов города, поэтому аренда квартир здесь – одна из самых дорогих. Цены могут достигать от 500 до 2000 долларов в месяц.

