Палац з видом на море за 600 доларів: унікальна пропозиція в Одесі

В Одесі у соцмережах виставили в оренду елітну двокімнатну квартиру з видом на море. Помешкання вразило користувачів своєю розкішшю і ціною – 600 доларів на місяць.

Яку квартиру пропонують за 600 доларів?

Двокімнатна квартира розташована на Французькому бульварі в Одесі, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Оздоблена у класичному стилі. Інтер'єр витримано у світлих бежево-золотих тонах, які створюють атмосферу розкоші та затишку. У спальні – велике ліжко, оббите світлою тканиною з каретною стяжкою. Стелю прикрашає масивна кришталева люстра з позолотою.

Стіни оздоблені шпалерами з класичним візерунком. У вітальні розташований великий дерев'яний обідній стіл з різьбленими стільцями. А завдяки панорамним вікнам орендар зможе насолоджуватися морем.

Цікаво! У коментарях до відео люди вважають, що 600 доларів за таку квартиру – це досить дешево. Хтось зауважує про небезпеку панорамних вікон під час війни.

Підлога виконана з темного дерева, що контрастує з ніжними кольорами меблів і стін. Балкон виходить на узбережжя. Квартира повністю облаштована технікою, готова до проживання.

Яка середня вартість оренди квартири в Одесі?

Середня вартість двокімнатної квартири в Одесі – 250 доларів на місяць. За статистикою ЛУН, ціни варіюються залежно від районів:

Приморський – 380 доларів;

Київський – 250 доларів;

Пересипський – 190 доларів;

Хаджибейський – 190 доларів на місяць.

Ціни залежать не тільки від розташування, а й від поверховості та виду з вікна. Одеса – одне з небагатьох міст, в яких орендарі все ще звертають увагу на панорамний вид.

Цікаво! Хоча середня ціна становить 250 доларів, орендодавці на Французькому бульварі пропонують квартири куди дорожче. Французький бульвар в Одесі традиційно вважається одним із найпрестижніших районів міста, тому оренда квартир тут – одна з найдорожчих. Ціни можуть сягати від 500 до 2000 доларів на місяць.

У яких містах України оренда найдорожча?