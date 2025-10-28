Палац з видом на море за 600 доларів: унікальна пропозиція в Одесі
- В Одесі здається в оренду елітна двокімнатна квартира з видом на море за 600 доларів на місяць, розташована на Французькому бульварі.
- Середня вартість двокімнатної квартири в Одесі становить 250 доларів на місяць, але у престижних районах, як Французький бульвар, ціни можуть досягати 2000 доларів.
В Одесі у соцмережах виставили в оренду елітну двокімнатну квартиру з видом на море. Помешкання вразило користувачів своєю розкішшю і ціною – 600 доларів на місяць.
Яку квартиру пропонують за 600 доларів?
Двокімнатна квартира розташована на Французькому бульварі в Одесі, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Оздоблена у класичному стилі. Інтер'єр витримано у світлих бежево-золотих тонах, які створюють атмосферу розкоші та затишку. У спальні – велике ліжко, оббите світлою тканиною з каретною стяжкою. Стелю прикрашає масивна кришталева люстра з позолотою.
Стіни оздоблені шпалерами з класичним візерунком. У вітальні розташований великий дерев'яний обідній стіл з різьбленими стільцями. А завдяки панорамним вікнам орендар зможе насолоджуватися морем.
Цікаво! У коментарях до відео люди вважають, що 600 доларів за таку квартиру – це досить дешево. Хтось зауважує про небезпеку панорамних вікон під час війни.
Підлога виконана з темного дерева, що контрастує з ніжними кольорами меблів і стін. Балкон виходить на узбережжя. Квартира повністю облаштована технікою, готова до проживання.
Яка середня вартість оренди квартири в Одесі?
Середня вартість двокімнатної квартири в Одесі – 250 доларів на місяць. За статистикою ЛУН, ціни варіюються залежно від районів:
- Приморський – 380 доларів;
- Київський – 250 доларів;
- Пересипський – 190 доларів;
- Хаджибейський – 190 доларів на місяць.
Ціни залежать не тільки від розташування, а й від поверховості та виду з вікна. Одеса – одне з небагатьох міст, в яких орендарі все ще звертають увагу на панорамний вид.
Цікаво! Хоча середня ціна становить 250 доларів, орендодавці на Французькому бульварі пропонують квартири куди дорожче. Французький бульвар в Одесі традиційно вважається одним із найпрестижніших районів міста, тому оренда квартир тут – одна з найдорожчих. Ціни можуть сягати від 500 до 2000 доларів на місяць.
У яких містах України оренда найдорожча?
Ринок оренди житла в Україні знаходиться у періоді сезонного осіннього підйому. Ціни зростають у відповідь на збільшення попиту, а подекуди й через завищені бажання власників квартир.
Найбільше подорожчання зафіксували в Одесі. Водночас винятком із загального тренду стали Київ, а також прифронтові міста – Запоріжжя та Миколаїв, де ціни майже не змінилися порівняно з показниками піврічної давності.