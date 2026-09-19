Мошенничество при аренде жилья: как не потерять деньги и правильно заключить договор

Спрос на рынке аренды недвижимости растет, а вместе с ним растет и количество хитрых афер, из-за которых можно потерять немалые деньги. Мошенники используют различные схемы, но проблем можно избежать, если действовать правильно до подписания документов.

Какие схемы мошенничества встречаются чаще всего

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы и уже придумали немало схем мошенничества, связанных с арендой квартиры, рассказала в комментарии 24 Канал адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

Среди основных схем адвокат называет:

Предоплата еще до осмотра квартиры

Мошенники могут требовать залог за "бронирование" жилья или обосновывать необходимость оплаты большим спросом на квартиру либо тем, что владельцы якобы находятся в отъезде. В результате после получения денег связь с "арендодателем" может прерваться, а самого жилья – не оказаться вовсе.

Фейковые агентства и "информационные услуги"

Человеку предлагают заключить договор якобы на доступ к базе квартир или контактам владельцев. После оплаты выясняется, что номера телефонов недействительны, а предложенные варианты жилья не соответствуют объявлениям.

Аренда от имени "родственника" или другого человека

Квартиру может показывать и сдавать лицо, которое не является ее владельцем и не имеет нотариально заверенной доверенности. После получения денег возникает риск, что настоящий владелец вообще не знает об аренде.

Незаконная субаренда

Еще одна схема – снять квартиру на короткий срок, а затем пересдать ее другому человеку на длительный период. Иногда одно и то же жилье могут одновременно "сдать" нескольким арендаторам, получив от каждого оплату.

Как проверить квартиру и владельца

Чтобы не попасть в такую ловушку, документы на жилье и полномочия человека, который его сдает, стоит проверить заранее.

Главное правило безопасности при аренде жилья – юридическая проверка документов до передачи каких-либо денег или подписания договора,

– подчеркнула Дина Дрыжакова.

Перед заключением сделки адвокат советует требовать исключительно оригиналы документов:

выписку из Реестра вещных прав;

свидетельство о праве собственности;

договор купли-продажи или дарения.

Необходимо сверить паспортные данные с указанными в документах. Если у квартиры несколько совладельцев, нужно потребовать личное присутствие или письменное согласие каждого из них.

Дополнительно стоит проверить имущество через Государственный реестр вещных прав на наличие арестов или залогов.

Когда договор подписывает не сам владелец, а риэлтор, следует попросить нотариально заверенную доверенность. В документе должны быть четко определены полномочия представителя, в частности право заключать договор аренды и получать деньги.

Как правильно заключать договор

Письменный договор аренды сроком до трех лет имеет полную юридическую силу без обязательного нотариального заверения – достаточно подписей обеих сторон. Однако в нем следует четко прописать:

срок аренды;

размер и порядок оплаты;

коммунальные платежи;

условия расторжения договора;

а также ответственность сторон.

Обязательно следует составить отдельный акт приема-передачи, в котором зафиксировать перечень имущества, состояние ремонта, подробные показания счетчиков и сам факт передачи ключей.

Любые расчеты – будь то залог или оплата за первый и последний месяцы – лучше фиксировать письменной распиской или осуществлять посредством банковского перевода. В назначении безналичного платежа всегда нужно четко указывать "Арендная плата по договору от [дата]".

Напомним, аренда квартиры без письменного договора может создать проблемы как для владельца, так и для арендатора. В случае конфликта сложнее доказать сумму и факт оплаты, условия возврата залога, срок аренды или ответственность за повреждение имущества. Поэтому договоренности лучше фиксировать в письменной форме, а состояние жилья и имущества – в акте приема-передачи.