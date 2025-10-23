В Киеве появилась новая достопримечательность: дом, где останавливался Гетман Скоропадский
- Дом на Большой Васильковской, где жил Гетман Павел Скоропадский, признали объектом культурного наследия и включили в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
- Здание выполнено в стиле историзма с архитектурными элементами, такими как колонны и арки, и сочетает жилые и коммерческие функции.
Дом на Большой Васильковской, где жил Гетман Павел Скоропадский, официально признали объектом культурного наследия. Четырехэтажное сооружение конца XIX века сохранило архитектурную аутентичность и стало свидетелем важных исторических событий.
В этом году в октябре приняли решение о внесении здания в Перечень выявленных объектов культурного наследия и его дальнейшее занесение в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятника архитектуры и истории местного значения, пишет 24 Канал со ссылкой на Консультативный совет Департамента охраны культурного наследия КГГА.
Какие архитектурные особенности дома?
Дом выполнен в стиле историзма, характерном для камениц Киева конца 19 века. Фасад симметричный и украшен колоннами, арками и узорами над окнами. Эркеры и фронтоны подчеркивают монументальность сооружения, а кованые балконные решетки добавляют элегантности. Оконные проемы первого этажа прямоугольные, а верхних этажей – вытянутые, что создает ощущение высоты и легкости.
Архитектурные особенности сооружения / Департамент охраны культурного наследия КГГА
Здание сочетает жилые и коммерческие функции. На первом этаже исторически работали торговые помещения, а верхние этажи занимал отель "Петербургский". Архитектурная структура демонстрирует стремление совместить функциональность и декоративность, что было характерно для городских сооружений того времени.
Почему дом стал объектом культурного наследия?
Интересно! Особую историческую значимость придает дому то, что в марте 1918 года здесь жил Павел Петрович Скоропадский – военный и государственный деятель, Гетман Украины, атаман Вольного казачества. Во время его пребывания отель стал местом встреч политических деятелей, представителей Союза земельных собственников, Украинской демократически-хлеборобской партии и промышленно-финансовых кругов.
16 октября 2025 года Консультативный совет Департамента охраны культурного наследия КГГА рассмотрел учетную документацию дома. Затем принял решение, что он соответствует критериям ценности и заслуживает включения в Перечень выявленных объектов культурного наследия с последующим занесением в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Специалисты предложили название объекта: "Дом доходный с гостиницей, в котором проживал Павел Скоропадский, выдающийся общественный деятель". Сегодня здание функционирует как офисно-коммерческий центр.
Есть ли другие известные здания в Киеве?
Известен также Дом с башней в Киеве, который является примером архитектуры позднего модерна. Создателем известного Дома с башней стал известный украинский архитектор Александр Вербицкий.
Дом с башней был прибыльным, там жило много известных людей. Например, почти сразу туда заселилась редакция украинского сатирически-юмористического журнала "Гедз". Параллельно там осел и сам Александр Вербицкий.