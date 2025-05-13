Создателем известного Дома с башней стал известный украинский архитектор Александр Вербицкий. Проект у него заказала одна дама, которая была женой присяжного поверенного, – именно так когда-то называли адвоката судебной палаты, рассказывает 24 Канал.

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История Дома с башней

Нынешнюю архитектурный памятник на Рейтарской возводили два года – с 1912 по 1914 годы. Вербицкий не просто создал проект и передал его дальше, а осуществлял технический надзор за строительством.

Поскольку Дом с башней был прибыльным, там жили многие известные люди. Например, почти сразу туда заселилась редакция украинского сатирически-юмористического журнала "Гедз". Параллельно там осел и сам Александр Вербицкий, прожив до 1930 года.

Справка. Доходный дом – многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду.

После установления советской власти большевики национализировали сооружение. Они не могли позволить, чтобы в центре Киева люди жили в больших, хороших квартирах, поэтому превратили их в коммуналки.

Известно, что после этого в доме поселился популярный актер Юрий Тимошенко, более известный под сценическим псевдонимом Тарапунька. С тех пор главный внешний акцент здания называют "башней Тарапуньки".

Интересные факты о доме на Рейтарской: смотрите видео

Большие квартиры и уникальный пылесос

Дом имеет 5 этажей с полуподвалом. Фасад обильно украшен разнообразным декором: штукатуркой, лепниной в виде женских голов, цветов, ваз и тому подобное. На балконах и воротах – металлический декор из вертикальных элементов с закругленными вставками.

Квартиры были большие – от трех до шести комнат, с гостиной, столовой, кабинетом, спальней, детской комнатой, помещением для прислуги, кухней, ванной и санитарным узлом.

Дом был оборудован всем необходимым и даже больше: электрическим освещением, центральным водяным отоплением, телефонной связью, канализацией и даже центральным пылесосом, который был выведен в каждую комнату. В то время это было настоящей "новинкой века", говорят авторы подкаста "Маленькие истории великого Киева". Прачечную и гладильную также обустроили – они были в полуподвале и на первом этаже.

Из-за небрежной эксплуатации во времена большевистской власти Дом с башней потерял свой первоначальный архитектурный шарм. А еще в 1980-х годах там провели капитальный ремонт, в результате чего упростили декор фасадов.

Сейчас в доме на Рейтарской функционирует Международная юридическая компания и консульский отдел посольства Эстонии в Украине.