Настоящее название дома – Дворец Моглилевцева, что происходит от фамилии владельца. А неофициальное, то есть Шоколадный дом, возникло из-за коричневого цвета фасада и грубой каменной кладки, напоминающей плитку шоколада, рассказывает 24 Канал.

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Резиденция одинокого купца

История дома началась еще в конце 19 века. Тогда Семен Могилевцев заказал проект своей резиденции у известного киевского архитектора Владимира Николаева. Строительство продолжалось два года, и уже в 1901-м владелец там поселился.



Фасадные детали напоминают плитки шоколада / Фото "Украина Инкогнита"

Семьи у купца никогда не было, поэтому в новом роскошном дворце он жил сам. Этот дом, в конце концов, стал его последним жильем, ведь в 1917 году Могилевцев умер. Наследство купца, учитывая Шоколадный дом, поделили его племянники.

В советское время дом национализировали – там жили известные политики, ученые, деятели культуры, среди которых известный археолог и искусствовед Николай Макаренко, украинский государственный деятель Игорь Кистяковский и другие.

С 1940 по 1960 годы Шоколадный дом был в пользовании Управления делами Совета министров УССР. Киевляне старшего поколения помнят его как центральный ЗАГС, действовавший здесь в 1960 – 1980-х годах.

Далее Дворец Могилевцева реставрировали и открыли только в 2009 году как филиал Киевской картинной галереи. В нынешнее время Шоколадный дом является музеем и известным художественным центром и его продолжают восстанавливать.

История Шоколадного дома: видео

Какие архитектурные особенности

В Шоколадном доме есть 9 изысканных залов в разных архитектурных стилях. По словам научных сотрудников музея, в аутентичном состоянии сохранилось шесть.

Первая парадная комната, или Мавританский зал, поражает потолком, украшенным узорами из восьмиугольных звезд и равноконечных крестов. Вторая комната, служившая хозяину парадной столовой, восхищает гранатовым цветом стен.

"Гранатовая гостиная" / Фото Татьяны Асадчевой

Зал в стиле модерн, по правилам тогдашнего этикета, был предназначен для отдыха женщин. Уникальным элементом декора там были аутентичные витражи с ирисами, сохранившиеся по сей день.

Витраж с ирисами / Фото Татьяны Асадчевой

В самой большой по площади комнате – Белом зале – часто устраивали балы, парадные приемы и благотворительные концерты. В ее декоре соединились элементы трех стилей: классицизма, барокко и рококо.

Росписи в Белом зале / Фото Татьяны Асадчевой

Кабинет хозяина располагался в русско-византийском зале, интерьеры которого напоминают княжеские дворцы. Отдельного внимания заслуживают уникальные резные подоконники, которые были оформлены еще во времена хозяина.

Кабинет Семена Могилевцева / Фото Татьяны Асадчевой

Рядом расположен Французский зал с живописным потолком в стиле неоклассицизма. Стены там были простые, потому что там, по предположениям работников музея, была библиотека хозяина. А он к большой роскоши, мол, не тяготел.