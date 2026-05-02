Выписать без согласия могут, но не всех: когда без суда не обойтись

Регистрация места жительства не дает человеку права собственности на жилье и не защищает от потери прописки. В 2026 году владелец может выписать жильца без его согласия, но только при определенных условиях.

Когда собственник жилья может выписать человека без его согласия?

Владелец жилья может подать заявление в ЦНАП и снять человека с регистрации без его участия, пишет 24 Канал.

Смотрите также Не все ошибки в реестре исправляют: когда придется идти в суд

Сейчас владелец недвижимости может "выписать" из квартиры или дома лиц, которые не вписаны в документы о праве собственности без их согласия и решения суда,

– отметила адвокат Татьяна Даниленко.

Выписать человека без согласия можно, если у жилья один владелец, а сам человек совершеннолетний. К заявлению прилагают паспорт, документ о праве собственности и квитанцию об уплате админсбора, отмечается в Дии.

Но владелец должен учесть, что:

перед подачей заявления в ЦНАП необходимо убедиться в отсутствии юридических препятствий;

если регистрация человека имеет законные основания для проживания, административная процедура может быть отклонена;

в сложных случаях обращаться за юридической консультацией и готовить необходимые доказательства для суда.

Чаще всего выписывают тех, кто формально остается зарегистрированным в жилье, но фактически там не проживает. Это могут быть бывшие члены семьи без доли в квартире, родственники или знакомые, которые выехали, но не изменили место регистрации.

Основанием для такого решения становится фактическое отсутствие человека по адресу проживания. В частности, если он более шести месяцев не живет в квартире и не оплачивает коммунальные услуги, владелец может инициировать его снятие с регистрации.

В каких случаях выписать можно только через суд?

В суд обращаются тогда, когда подать заявление в ЦНАП недостаточно или возникает спор. В такой ситуации собственник просит суд признать, что человек потерял право жить в квартире или доме.

Для этого нужно доказать, что зарегистрированное лицо фактически не проживает в квартире. Суд учитывает длительное отсутствие, неуплату коммунальных услуг или наличие другого места жительства.

Через суд также решают вопрос о членах семьи владельца, если необходимо подтвердить потерю права пользования жильем. В таких ситуациях одного заявления в ЦНАП недостаточно.

В суд обращаются, если человек:

более шести месяцев не проживает в жилье без уважительных причин;

не оплачивает коммунальные услуги;

портит имущество;

конфликтует с другими жильцами;

использует жилье не по назначению.

Кого владелец не может выписать даже через суд?

Закон защищает несколько категорий, которых собственник не может выписать даже через суд. Прежде всего это несовершеннолетние дети: без согласия родителей и органов опеки их не снимают с регистрации, а после 14 лет нужно еще и согласие самого ребенка.

Также нельзя выписать совладельца жилья, даже если его доля минимальна. Право остаться имеют и те, кто законно проживает в квартире, в частности по договору или завещанию, а также отдельные уязвимые категории, которых дополнительно защищает закон.