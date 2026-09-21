Украинцы меняют свои требования к жилью перед зимой: почему они готовы пожертвовать ради автономности

В преддверии зимы украинцы готовы пойти на уступки в отношении некоторых привычных требований к жилью ради большей автономности. В то же время цена остается одним из главных ограничивающих факторов.

Что украинцы считают важным в жилье перед зимой

По данным опроса OLX Недвижимость для 24 Канала, перед зимой чаще всего называли автономное отопление – оно важно для 59% респондентов. Резервное электроснабжение имеет значение для 47%, а стабильная связь и интернет – для 46%.

Украинцы также обращают внимание на то, во сколько обойдется содержание жилья и насколько хорошо оно сохраняет тепло. Низкие расходы важны для 34% опрошенных, хорошая теплоизоляция – для 31%, а еще 30% обращают внимание на резервное водоснабжение, например скважину или накопительный бак.

Возможность отапливать жилье дровами, углем или другим альтернативным способом учитывают 26% респондентов, столько же – наличие укрытия в доме или рядом с ним.

Для 25% важна инфраструктура поблизости, для 16% – работа лифта или возможность жить на нижнем этаже, а для 13% – близость общественного транспорта или метро.

Как украинцы готовят жилье к возможным отключениям

Более половины респондентов не считают свое нынешнее жилье достаточно подготовленным к перебоям со светом, теплом или водой. Так его оценили 50,5% опрошенных, тогда как 37,3% назвали жилье скорее или полностью готовым.

Чаще всего украинцы запасаются источниками электроэнергии: 47% уже имеют генератор или зарядную станцию либо планируют их приобрести. Еще 40% готовят запас еды, 36% – воды, а часть утепляет окна, двери и стены или готовит альтернативное отопление и топливо. В то же время 19% ничего дополнительно к зиме не делали и не планируют.

Платить больше за жилье, лучше подготовленное к перебоям, готовы 34% респондентов. Зато 46% не хотят переплачивать, еще 20% не определились, а среди тех, кто допускает дополнительные расходы, чаще всего речь идет о 10–20% сверх нынешней стоимости аренды или содержания.

Это свидетельствует об определенном разрыве между тем, какое жилье хотят украинцы, и тем, сколько они готовы за него платить. Автономность все чаще воспринимается как важное преимущество, однако цена жилья остается одним из ключевых ограничений,

– комментирует руководитель отдела развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Ради большей автономности часть украинцев готова изменить и другие требования к жилью. 51% могут согласиться на меньшую площадь, 40% – на жилье дальше от центра, 39% – поступиться качеством ремонта, а 37% – обойтись без дополнительной комнаты. Некоторые также готовы выбрать менее удобный район или жилье с меньшим количеством инфраструктуры поблизости, тогда как лишь 5% не готовы идти на уступки по другим характеристикам.

Напомним, в 2026 году аренда энергонезависимого дома в Киевской области может стоить от 35 тысяч до нескольких сотен тысяч гривен в месяц. Дороже всего обойдутся большие автономные дома в престижных пригородах.