Сколько стоит аренда энергонезависимого дома в Киевской области

По данным ЛУН, в августе 2026 года медианная стоимость аренды дома в Киевской области составляла 2 500 долларов в месяц. Это самый высокий показатель за последние два года и на 25% больше, чем в августе 2025 года, пишет The Page.

В Буче, Ирпене, Гостомеле, Белогородке и на Борщаговках компактный дом или таунхаус можно найти примерно за 35–60 тысяч гривен в месяц,

– рассказала эксперт Виктория Берещак.

Новый дом площадью 120–180 квадратных метров с ремонтом, генератором или аккумуляторной системой и автономным отоплением стоит в основном 70–100 тысяч гривен. В Гатном, Крюковщине, Чабанах и Ходосовке цены составляют примерно 80–120 тысяч гривен.

Более дорогое жилье предлагают в Козине, Романкове и Подгорцах. Там аренда автономных домов начинается ориентировочно от 100–150 тысяч гривен в месяц. Большие дома в коттеджных городках с генератором, охраной, бассейном или выходом к воде могут стоить 200–400 тысяч гривен, а отдельные резиденции – 500–600 тысяч гривен и более.

Сам генератор еще не означает полную автономность. Без внешней сети должны работать отопление, водоснабжение, канализация, освещение, связь, интернет и системы доступа.

Также стоит учитывать расходы на топливо и обслуживание генератора, отопление, охрану и содержание территории. Например, дом за 80 тысяч гривен с плохим утеплением и электрическим отоплением может обходиться дороже, чем объект за 100 тысяч с газовым отоплением, тепловым насосом и лучшей энергоэффективностью.

Как автономность влияет на стоимость аренды жилья

В 2026 году энергонезависимость стала более важным фактором для арендаторов, чем в прошлом году. В преддверии зимы арендаторы особенно часто обращают внимание на резервное питание.

По данным OLX Недвижимость, однокомнатные квартиры с резервным питанием в Киеве стоят на 34% дороже аналогичных квартир без него. Во Львове разница составляет 19,7%, а в Одессе – 19%.

Более высокую цену объясняют расходами владельцев и ОСМД на генераторы, аккумуляторы, инверторы и другое резервное оборудование. Часть этих расходов закладывается в стоимость аренды.

Напомним, в июле 2026 года в большинстве регионов Украины арендаторы наиболее активно искали дома. В частности, в Кировоградской и Полтавской областях на одно объявление приходилось по 52 отклика, тогда как в Киевской области – около 10.