Скільки коштує оренда енергонезалежного будинку на Київщині

За даними ЛУН, у серпні 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Київській області становила 2 500 доларів на місяць. Це найвищий показник за останні два роки та на 25% більше, ніж у серпні 2025 року, пише The Page.

У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Білогородці та на Борщагівках компактний будинок або таунхаус можна шукати приблизно від 35 – 60 тисяч гривень на місяць,

– розповіла експертка Вікторія Берещак.

Новий будинок площею 120 – 180 квадратних метрів із ремонтом, генератором або акумуляторною системою та автономним опаленням коштує переважно 70 – 100 тисяч гривень. У Гатному, Крюківщині, Чабанах і Ходосівці ціни становлять приблизно 80 – 120 тисяч гривень.

Дорожче житло пропонують у Козині, Романкові та Підгірцях. Там оренда автономних будинків стартує орієнтовно від 100 – 150 тисяч гривень на місяць. Великі будинки в котеджних містечках із генератором, охороною, басейном або виходом до води можуть коштувати 200 – 400 тисяч гривень, а окремі резиденції – 500 – 600 тисяч гривень і більше.

Сам генератор ще не означає повну автономність. Без зовнішньої мережі мають працювати опалення, водопостачання, каналізація, освітлення, зв'язок, інтернет і системи доступу.

Також варто враховувати витрати на пальне та обслуговування генератора, опалення, охорону й утримання території. Наприклад, будинок за 80 тисяч гривень із поганим утепленням та електричним опаленням може обходитися дорожче, ніж об'єкт за 100 тисяч із газовим опаленням, тепловим насосом і кращою енергоефективністю.

Як автономність впливає на вартість оренди житла

У 2026 році енергонезалежність стала важливішим фактором для орендарів, ніж торік. Напередодні зими орендарі особливо часто звертають увагу на резервне живлення.

За даними OLX Нерухомість, однокімнатні квартири з резервним живленням у Києві дорожчі за аналогічні квартири без нього на 34%. У Львові різниця становить 19,7%, а в Одесі – 19%.

Вищу ціну пояснюють витратами власників та ОСББ на генератори, акумулятори, інвертори й інше резервне обладнання. Частину цих витрат закладають у вартість оренди.

Нагадаємо, у липні 2026 року в більшості регіонів України орендарі найактивніше шукали будинки. Зокрема, у Кіровоградській та Полтавській областях на одне оголошення припадало по 52 відгуки, тоді як у Київській області – близько 10.