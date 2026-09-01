Що найчастіше шукали орендарі у різних регіонах України

За даними OLX Нерухомість, у липні 2026 року найвищий попит у більшості регіонів був на оренду будинків, тоді як у західних областях особливо активно шукали кімнати.

На вибір житла впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція та сезонність. Високий попит на будинки пов'язаний із прагненням орендарів знайти більш автономне житло. На заході інтерес до кімнат посилюється перед початком навчального сезону, коли студенти шукають доступніші варіанти оренди.

У центральних та північних областях найбільше відгуків отримували оголошення про оренду будинків. У Кіровоградській та Полтавській областях на одну пропозицію припадало по 52 відгуки, у Черкаській – 42, а у Житомирській – 28. Помітно нижчим був показник у Київській області – близько 10 відгуків.

У західних областях найчастіше шукали кімнати. У Тернопільській області одне оголошення отримувало 43 відгуки, в Івано-Франківській – 35, у Чернівецькій – 33, у Львівській та Волинській – по 28.

У південних та південно-східних областях показники загалом були нижчими, ніж у центрі та на заході. Водночас порівняно з 2025 роком кількість відгуків зросла на всі типи житла.

Найчастіше тут також шукали будинки: у Херсонській області вони отримували 35 відгуків на оголошення, у Дніпропетровській – 31, у Запорізькій та Миколаївській – близько 25 – 26. На пожвавлення ринку в областях із високими безпековими ризиками також впливає внутрішня міграція та пошук безпечнішого житла.

Будинки були найбільш затребуваними й на сході. У Харківській області на одне оголошення припадало 37 відгуків, у Сумській – 27. Квартири та кімнати тут отримували менше відгуків, ніж пропозиції оренди будинків.

Нагадаємо, найвищу конкуренцію серед покупців вторинного житла зафіксували у Кіровоградській та Черкаській областях. Однак на кількість відгуків впливає не лише активність покупців чи орендарів, а й кількість доступних квартир на ринку.