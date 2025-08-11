28-летняя канадка Кики Ли решила отказаться от жизни в большом городе и приобрела 17-комнатный средневековый особняк на Сицилии по цене автомобиля. Известно, что женщина отдала за настоящий замок 22 800 фунтов стерлингов (примерно 27 тысяч евро).

Своей историей она поделилась в интервью The Sun, передает 24 Канал.

Как женщина решилась купить замок?

Женщина рассказала, что годами не могла позволить себе собственное жилье из-за заоблачных цен на аренду в Канаде и США. В Лос-Анджелесе, где она жила раньше, цена за однокомнатную квартиру достигала 2 тысяч фунтов в месяц. В конце концов она решила сделать радикальный шаг – переехать в Италию и купить старинное здание, которое нуждалось в капитальном ремонте.

Особняк возрастом около 600 лет расположен в сицилийской деревне. Хотя дом и находится в аварийном состоянии, Кики видит в нем огромный потенциал. Она уже превратила несколько комнат в спальню, кухню и ванную, а также планирует обустроить просторную библиотеку в честь предыдущего владельца – местного ученого.

17 комнат. 27 тысяч евро. 4 месяца работы. Еще далеко до завершения, но мечта постепенно становится реальностью,

– написала Кики на своей странице в соцсетях.

Как выглядит особняк женщины: смотрите видео

Во сколько обойдется ремонт?

По ее оценкам, общие расходы на ремонт могут достичь 120 – 140 тысяч евро. Однако женщина считает, что это – больше, чем просто недвижимость. Это новая жизнь: с более здоровым способом питания, прекрасной погодой, спокойствием и новыми друзьями.

Кики Ли мечтает превратить дом в пространство для семьи и друзей, а также обустроить небольшой спа-центр с сауной и джакузи. Пока продолжаются ремонтные работы, она путешествует между Сицилией, Канадой и США.

