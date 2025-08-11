28-річна канадка Кікі Лі вирішила відмовитися від життя у великому місті та придбала 17-кімнатний середньовічний особняк на Сицилії за ціною автомобіля. Відомо, що жінка віддала за справжній замок 22 800 фунтів стерлінгів (приблизно 27 тисяч євро).

Своєю історією вона поділилася в інтерв'ю The Sun, передає 24 Канал.

Як жінка наважилася купити замок?

Жінка розповіла, що роками не могла дозволити собі власне житло через захмарні ціни на оренду в Канаді та США. У Лос-Анджелесі, де вона мешкала раніше, ціна за однокімнатну квартиру сягала 2 тисяч фунтів на місяць. Зрештою вона вирішила зробити радикальний крок – переїхати до Італії та купити старовинну будівлю, яка потребувала капітального ремонту.

Особняк віком близько 600 років розташований у сицилійському селі. Хоча будинок і перебуває в аварійному стані, Кікі бачить у ньому величезний потенціал. Вона вже перетворила кілька кімнат на спальню, кухню та ванну, а також планує облаштувати простору бібліотеку на честь попереднього власника – місцевого вченого.

17 кімнат. 27 тисяч євро. 4 місяці роботи. Ще далеко до завершення, але мрія поступово стає реальністю,

– написала Кікі на своїй сторінці у соцмережах.

Який вигляд має особняк жінки: дивіться відео

У скільки обійдеться ремонт?

За її оцінками, загальні витрати на ремонт можуть сягнути 120 – 140 тисяч євро. Однак жінка вважає, що це – більше, ніж просто нерухомість. Це нове життя: зі здоровішим способом харчування, чудовою погодою, спокоєм і новими друзями.

Кікі Лі мріє перетворити будинок на простір для родини та друзів, а також облаштувати невеликий спа-центр із сауною і джакузі. Поки тривають ремонтні роботи, вона подорожує між Сицилією, Канадою та США.

