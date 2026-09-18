Есть другая квартира или дом: откажут ли в компенсации за разрушенное жилье

Наличие другой квартиры или дома не лишает права на компенсацию за разрушенное жилье. В то же время для ее получения необходимо подтвердить право собственности и правильно предоставить данные.

Откажут ли в компенсации, если есть другая квартира или дом

Наличие другого жилья в собственности само по себе не является основанием для отказа в компенсации. То есть если у человека разрушен частный дом, но при этом осталась квартира, он все равно может претендовать на компенсацию, рассказала представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольга Алтунина.

Также можно получить компенсацию за несколько разрушенных или поврежденных объектов, если они принадлежали одному человеку. Каждый объект в таком случае рассматривается отдельно, а наличие другой недвижимости не лишает права на компенсацию за утраченный дом или квартиру.

В то же время то, что разрушенное жилье было единственным, не означает автоматического приоритета. Для приоритетного получения компенсации определены отдельные категории граждан. Если же отказ объясняют лишь тем, что у владельца есть другая квартира или дом, стоит потребовать письменное обоснование такого решения.

Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье

Прежде всего заявитель должен подтвердить право собственности на разрушенный объект. Также необходимо подтвердить факт уничтожения жилья. Данные о праве собственности должны быть внесены в Государственный реестр вещных прав.

Особенно это стоит проверить тем, кто оформлял жилье до 2013 года. Если сведений в Реестре нет, само право собственности не исчезает, однако его нужно подтвердить и внести соответствующие данные.

После этого необходимо сообщить о разрушенном жилье и подать заявление через "Дию". За уничтоженную квартиру или дом можно получить жилищный сертификат для приобретения другого жилья, а владельцы частных домов также могут получить средства на строительство нового жилья на собственном земельном участке.