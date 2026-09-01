ЕС готовит новые правила краткосрочной аренды: что планируется изменить для туристических городов

Краткосрочная аренда стала для многих туристических городов Европы не только частью рынка, но и причиной затяжных юридических споров. Евросоюз готовит новые правила, которые должны более четко определить, в каких случаях местные власти смогут ограничивать такую аренду.

Что ЕС хочет изменить в правилах краткосрочной аренды

Еврокомиссия готовит новый закон о доступном жилье – Affordable Housing Act. Он должен установить критерии, по которым города и регионы смогут вводить пропорциональные ограничения на краткосрочную аренду, если она усиливает давление на местный рынок жилья, пишет Financial Times.

Города уже могут ограничивать краткосрочную аренду, однако их решения регулярно оспариваются владельцами недвижимости и туристическим бизнесом. В 2020 году Суд ЕС признал, что такие ограничения могут быть законными в связи с дефицитом жилья, если они соразмерны. Проблема в том, что границы этой соразмерности остаются нечеткими, поэтому споры длятся годами.

В среднем краткосрочная аренда занимает лишь около 1,2% жилищного фонда ЕС. Однако в популярных туристических местах ситуация совсем иная. В Сорренто, Дубровнике и на Фуэртевентуре ее доля может достигать около 20%.

Амстердам, Берлин, Брюссель, Флоренция и Париж уже применяют различные ограничения – от лицензирования до лимитов на количество ночей, в течение которых жилье можно сдавать туристам. Барселона планирует полностью отказаться от туристической аренды квартир к 2028 году. Во Флоренции мораторий на новые объекты в историческом центре уже стал причиной судебных исков.

Такие ограничения вводятся на фоне общего подорожания жилья в ЕС. В 2015–2025 годах жилье в ЕС подорожало почти на две трети, а аренда – примерно на 22%.

При этом главной причиной проблемы остается недостаточное предложение жилья. Большая доля краткосрочной аренды может лишь дополнительно подталкивать цены в отдельных городах. Airbnb отрицает, что более жесткие ограничения способны заметно снизить стоимость жилья, и предупреждает о потерях для туристической экономики.

Напомним, ранее в ЕС уже анонсировали масштабные изменения в сфере аренды жилья, в частности ужесточение контроля за краткосрочной арендой через сервисы типа Airbnb и Booking.