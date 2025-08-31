Кухня Деми Мур доказывает, что отделка деревом всегда будет актуальна. Собственно, это один из лучших способов добавить уюта и тепла в интерьер.

Для своей кухни известная актриса выбрала встроенные шкафы оригинального древесного оттенка. Секрет красоты интерьера скрывается как раз в отсутствии краски, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Какая кухня у Деми Мур?

Кухня актрисы не всем будет по нраву, ведь она не сияет роскошью, как кухни других знаменитостей. Там простой интерьер, без всяких цветовых акцентов или декора. На фото видно шкафы из натурального дерева, имеющие минималистичные ручки и тянутся вертикально к потолку, "пряча" за собой стены.

Дизайнеры говорят, что они и являются особенностью дизайна. Да, возможно, интерьер кухни Деми Мур кажется слишком простым, но необязательно брать его за основу. Эксперты говорят, что эта комната является просто доказательством того, что дерево всегда в моде и неподвластно изменению трендов.

Все чаще я вижу, как знаменитости выбирают деревянные кухни, но Деми была одной из первых, кто это сделал, еще в 2021 году. Тот факт, что ее пространство выглядит так же хорошо в 2025 году, подчеркивает вневременность дерева,

– комментирует эксперт.

"Причина, почему кухни из натурального дерева остаются популярным выбором, заключается в том, что они способствуют более глубокой связи с природой. Деревянные шкафы – идеальный выбор, что добавляет тактильный, землистый элемент", – прокомментировал дизайнер из Англии.

Кроме того, дерево в своем оригинальном цвете является прекрасным фоном для различных акцентов, в частности для цветной плитки.