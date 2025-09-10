В большинстве регионов однокомнатные квартиры в среднем продают за более чем 25 тысяч долларов. Однако в некоторых областях можно найти и более дешевое жилье.

Где именно в начале сентября 2025 года можно купить квартиру за 25 тысяч долларов и дешевле, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

Где искать доступное жилье?

По состоянию на 10 сентября на вторичном рынке недвижимости еще можно найти однокомнатные квартиры по цене до 25 тысяч долларов в таких городах:

Херсон – средняя цена – 14,3 тысячи долларов (за последние полгода цены не изменились);

Запорожье – 16 тысяч долларов (за последние полгода цены снизились на 9%);

Николаев – 20 тысяч долларов (падение цен на 2%);

Сумы, Харьков – 22 тысячи долларов (подорожание за последние 6 месяцев на 2% и 7% соответственно).

Кроме того, на эту сумму можно купить и двухкомнатные квартиры, в частности в Херсоне и Запорожье. Средние цены на такие квартиры составляют 23 тысячи долларов.



В Запорожье недвижимость – одна из самых дешевых в Украине / Фото zagorodna.com

Невысокая стоимость квартир в этих городах преимущественно обусловлена их географической близостью к зоне боевых действий.

Заметим, что, что речь идет именно о средних ценах. То есть в других регионах Украины можно купить жилье на этот бюджет. Но в нем будут ограничения по расположению, площади, ремонта и тому подобное.

Есть ли бюджетное жилье во Львове – одном из самых дорогих городов Украины?

Во Львове можно найти бюджетное жилье – цены стартуют от 30 – 33 тысяч долларов. Это в основном самые простые варианты без учета смартквартир.

Например, в Железнодорожном районе продают комнату в общежитии с косметическим ремонтом и общей кухней и ванной. Жилье нуждается в обновлении, но остается привлекательным за свою цену.