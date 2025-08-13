Кварц-виниловое покрытие за несколько лет уверенно заняло позицию одного из самых популярных вариантов напольной отделки. Сочетание практичности, эстетики и инновационных технологий сделало его выбором №1 для владельцев квартир и домов.

Почему кварц-виниловое покрытие так полюбилось владельцам недвижимости – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE.

Что такое кварц-виниловый пол?

Кварц-винил – это композитный материал, создан из винила, кварцевого песка и специальных добавок. Такой состав обеспечивает высокую прочность, устойчивость к влаге и привлекательный внешний вид. Многослойная структура с полиуретановым защитным слоем и керамическими компонентами позволяет покрытию:

выдерживать интенсивную нагрузку,

не терять цвет под солнечными лучами,

оставаться без царапин годами.

Материал идеально подходит для систем "теплого пола", имеет отличную звукоизоляцию и предлагает множество дизайнов – от имитации дерева до камня и бетона. Монтаж может быть замковым или клеевым, что упрощает процесс установки.



Кварц-винил имеет устойчивость к влаге / Фото Unsplash

Пользователи соцсетей отмечают главные преимущества кварц-винила:

водостойкость и безопасность даже в мокром состоянии;

долговечность и устойчивость к царапинам;

шумо- и термостойкость;

антистатические свойства и экологичность;

легкость монтажа и разнообразие дизайнов.

Постелил 100 квадратов по всей квартире кварц-винил, уже 6 лет. Лучшего покрытия не встречал за свою жизнь,

– делится впечатлениями один из пользователей Threads.

Сколько стоит это покрытие?

По стоимости, цена зависит от класса износостойкости и дизайна. Покрытие премиум-класса, имитирующее натуральный камень или дорогое дерево, стоит дороже – в среднем 1 500 – 1 800 гривен за квадратный метр.

В то же время эксперты советуют учитывать специфику помещения: для кухни и ванной кварц-винил станет оптимальным выбором благодаря водостойкости, в детской – из-за хорошей звукоизоляции, а для спальни можно выбрать более бюджетный ламинат.

Имеет ли материал минусы?

Несмотря на большое количество плюсов, материал имеет и свои минусы – в частности:

высокую цену по сравнению с ламинатом,

требовательность к подготовке основания.

Однако, по словам пользователей, эти недостатки компенсируются комфортом, долговечностью и эстетикой покрытия. Добавим, что стоимость ремонта квартир за последние годы выросла примерно вдвое из-за дефицита квалифицированных работников и увеличения спроса на ремонтные работы.