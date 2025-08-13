Разрывает тренды: что такое кварц-виниловый пол и почему он так популярен
- Кварц-виниловое покрытие сочетает прочность, водостойкость, долговечность и эстетический вид, что делает его популярным выбором для напольной отделки.
- Цена кварц-винила зависит от класса износостойкости и дизайна, с премиум-вариантами стоимостью 1 500 - 1 800 грн/м², однако он имеет высокие требования к подготовке основания.
Кварц-виниловое покрытие за несколько лет уверенно заняло позицию одного из самых популярных вариантов напольной отделки. Сочетание практичности, эстетики и инновационных технологий сделало его выбором №1 для владельцев квартир и домов.
Что такое кварц-виниловый пол?
Кварц-винил – это композитный материал, создан из винила, кварцевого песка и специальных добавок. Такой состав обеспечивает высокую прочность, устойчивость к влаге и привлекательный внешний вид. Многослойная структура с полиуретановым защитным слоем и керамическими компонентами позволяет покрытию:
- выдерживать интенсивную нагрузку,
- не терять цвет под солнечными лучами,
- оставаться без царапин годами.
Материал идеально подходит для систем "теплого пола", имеет отличную звукоизоляцию и предлагает множество дизайнов – от имитации дерева до камня и бетона. Монтаж может быть замковым или клеевым, что упрощает процесс установки.
Пользователи соцсетей отмечают главные преимущества кварц-винила:
- водостойкость и безопасность даже в мокром состоянии;
- долговечность и устойчивость к царапинам;
- шумо- и термостойкость;
- антистатические свойства и экологичность;
- легкость монтажа и разнообразие дизайнов.
Постелил 100 квадратов по всей квартире кварц-винил, уже 6 лет. Лучшего покрытия не встречал за свою жизнь,
– делится впечатлениями один из пользователей Threads.
Сколько стоит это покрытие?
По стоимости, цена зависит от класса износостойкости и дизайна. Покрытие премиум-класса, имитирующее натуральный камень или дорогое дерево, стоит дороже – в среднем 1 500 – 1 800 гривен за квадратный метр.
В то же время эксперты советуют учитывать специфику помещения: для кухни и ванной кварц-винил станет оптимальным выбором благодаря водостойкости, в детской – из-за хорошей звукоизоляции, а для спальни можно выбрать более бюджетный ламинат.
Имеет ли материал минусы?
Несмотря на большое количество плюсов, материал имеет и свои минусы – в частности:
- высокую цену по сравнению с ламинатом,
- требовательность к подготовке основания.
Однако, по словам пользователей, эти недостатки компенсируются комфортом, долговечностью и эстетикой покрытия. Добавим, что стоимость ремонта квартир за последние годы выросла примерно вдвое из-за дефицита квалифицированных работников и увеличения спроса на ремонтные работы.