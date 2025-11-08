Звезда "Дизель шоу" живет в "бункере": чем особенна квартира Юлии Мотрук

Украинская актриса и звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук показала, как выглядит ее квартира в селе под Киевом. Артистка владеет жильем, которое стоит 90 тысяч долларов.

Экскурсию по своему дому актриса провела в рамках программы "По домам" на Люкс ФМ. Детали рассказывает 24 Канал.

Почему Мотрук называет квартиру бункером?

Квартира Мотрук расположена в селе Белогородка Киевской области. Жилье имеет площадь 63 квадратных метра, а стоит 90 тысяч долларов.

По словам Мотрук, после покупки они с мужем вложили немалые деньги в ремонт. Пара укрепила стены металлом и штукатуркой, поэтому Юлия шутит, что живет в настоящем "бункере".

Несмотря на уют, Мотрук призналась – она хотела бы продать квартиру. Причина проста: вместе с мужем они уже строят собственный дом на Закарпатье и мечтают о переезде.

Что внутри жилья актрисы?

В квартире актрисы много личных безделушек и символических вещей. У коридоре – своеобразный домашний алтарь: на белом комоде расположены венчальные иконы и ароматические палочки Пало Санто для очищения пространства.

Гостиная совмещена с кухней – это просторная, светлая комната с большим диваном, телевизором и даже беговой дорожкой. Именно здесь Юлия хранит подарки от поклонников и коллег – вязаные игрушки, картины и памятные мелочи.

Так выглядит квартира Юлии Мотрук / Фото "Люкс ФМ"

Изюминка интерьера – стена, украшена изумрудно-зеленой итальянской плиткой. Интересно, что на кухне нет навесных шкафов: всю посуду актриса спрятала в ящики под столешницей.

Есть и небольшая кладовая. Спальня в квартире – просторная и очень светлая. Главный акцент – высокая удобная кровать, о которой давно мечтал муж Мотрук. Для одежды актриса имеет большой шкаф, но, как призналась с улыбкой, раскладывать вещи ей помогает соседка.

У ванной комнате – все необходимое: стиральная и сушильная машины, ванна, умывальник, зеркало и унитаз. Хотя помещение небольшое, оно выглядит функциональным и уютным.

Справка. Согласно данным на сайте "Дизель шоу" Юлия Мотрук родилась в Николаеве, а с 2011 года живет в Киеве. В детстве увлекалась кино и мечтала оказаться на месте его героинь. Окончила факультет режиссуры театра и кино и сыграла более 50 разноплановых ролей в фильмах. Творчество – смысл ее жизни: 6 лет занималась фортепиано, 12 – народными танцами, еще 12 – на сцене КВН, где начался ее путь в юморе.

Квартира Юлии Мотрук: смотрите видео

Что известно о домах других известных украинцев?

Илона Гвоздева вместе с мужем собственноручно построила загородный дом под Киевом стоимостью более 200 тысяч долларов. Несмотря на войну, супруги решили завершить строительство. В доме площадью 230 квадратных метров предусмотрены отдельные комнаты для детей, гостевую, пространство для любимцев и собственное укрытие.

Телеведущая Оксана Гутцайт уже более 16 лет живет с семьей в уютном двухэтажном доме под Киевом. Дом возводили собственноручно с нуля, продумав каждую деталь. Во дворе – ухоженный сад, бассейн и просторный двор, а внутри – все необходимое даже на случай отключений электроэнергии.

А вот телеведущий Слава Соломка живет в собственной квартире на Оболони площадью примерно 56 квадратных метров, которую получил в наследство. Ремонт он сделал еще в 2016 году, полностью обустроив жилье под свой вкус. Соломка признается, что квартирой доволен и переезжать не планирует.