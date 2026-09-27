Купили квартиру в браке, но оформили на одного: кто имеет право на недвижимость

Квартира, приобретенная в браке, как правило, принадлежит обоим супругам, даже если она оформлена только на мужа или жену. Однако бывают случаи, когда второй из супругов не может претендовать на часть жилья.

Кому принадлежит квартира, если она была приобретена в браке

По общему правилу квартира или дом, приобретенные во время брака, являются общей совместной собственностью мужа и жены, как указано в Семейном кодексе.

Неважно, на чье имя оформлено жилье, ведь оба супруга имеют на него равные права, даже если их доли отдельно не определены.

Квартира может оставаться личной собственностью одного из супругов, если она была получена по наследству, в подарок или приобретена за личные средства. В таких случаях второй супруг не получает автоматического права на половину жилья.

Как супругам определить доли в совместной квартире

Муж и жена могут официально определить свои доли в совместной недвижимости как во время брака, так и после развода. Для этого необходимо обратиться к государственному или частному нотариусу по месту нахождения жилья.

Супруги должны подать совместное письменное заявление, паспорта или другие документы, удостоверяющие личность, а также свидетельство о браке или его расторжении. Также понадобятся документы, подтверждающие право собственности на квартиру. При необходимости нотариус может запросить дополнительные документы.

Обратите внимание! Если недвижимость находится в залоге или на нее наложены другие обременения, для определения долей могут потребоваться дополнительные разрешения. В частности, если действует запрет на отчуждение жилья из-за кредита или другого долга, может потребоваться согласие кредитора. Если квартира арестована, определить доли можно будет после снятия ареста.

После оформления у мужа и жены будут отдельно определенные доли, и они смогут ими распоряжаться. Однако если один из совладельцев захочет продать свою долю постороннему лицу, другой будет иметь преимущественное право выкупить ее по той же цене и на тех же условиях, что и посторонний покупатель.

Напомним, в регистрации права собственности на квартиру могут отказать даже при наличии всех документов. Причиной могут стать ошибки в документах, противоречия в государственных реестрах или арест недвижимости.