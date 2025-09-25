В соцсетях вызвала резонанс миниатюрная квартира во Львове, которую предлагают снимать. Жилье настолько компактное, что напоминает кладовку.

Обзор крошечной квартиры во Львове показали в тиктоке. Подробнее о ней рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Женщина переехала в село и показала, как обновила свой дом: сеть в восторге

Какие условия в маленькой квартире во Львове?

Во Львове в краткосрочную аренду предлагают очень маленькое жилье. Его площадь составляет всего 4 квадратных метра. Квартира оформлена в минималистическом японском стиле. Преимуществом является красивый вид на историческую часть города.

Несмотря на скромные размеры, в квартире есть необходимый набор удобств: санузел, сейф, микроволновая печь, компактный холодильник, комод. Вскоре там планируют добавить складной стул и стол.

На втором уровне обустроена полуторная кровать с ортопедическим матрасом, рассчитанным на вес до 120 килограммов. К дополнительным удобствам входят телевизор и рекуператор, обеспечивающий постоянный приток свежего воздуха.

О цене такого жилья в ролике не упоминают.

Так выглядит крошечная квартира во Львове: смотрите видеообзор

Что о жилье пишут в комментариях?

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео: одни удивляются столь ограниченной площади, другие шутят по поводу такого "жилого минимума":

Из туалета сделали квартиру.

Зачем душевая кабина? Она занимает кучу места! И над унитазом можно было душ сделать, а на месте душевой гостиную сделать.

Я там даже свой чемодан не смогу открыть, не то что заночевать.

Это что люкс в китайском поезде?

Тю, да так и скажите, что у кого-то кладовка без дела стояла, а то миниапартаменты в японском стиле.

Вместо кровати можно 2 гамака натянуть.

У меня был бы приступ клаустрофобии. Уже от самого видео нехорошо.

Я часто путешествую и иногда приходится селиться в отель, чтобы поспать несколько часов пере следующей дорогой, если эти апартаменты по адекватной цене, то мне бы они подошли.

Заметим, что по Жилищным кодексом минимальная жилая площадь на одного человека составляет 13,65 квадратных метров. Общая площадь (вместе с кухней, ванной, коридором) – примерно 20 – 25 квадратов на человека. Жилье с очень малой площадью годится разве что для краткосрочной аренды, а не для постоянного проживания.

Что известно о рынке аренды жилья во Львове?

В сентябре 2025 года аренда однокомнатной квартиры во Львове в среднем стоит 19 тысяч гривен. Самый дорогой район для аренды однокомнатного жилья – Сиховский, где цена достигла 20 тысяч гривен. Двухкомнатное жилье предлагают снимать за 23 тысячи гривен в месяц, трехкомнатное – за 29 тысяч.

На аренду однокомнатных квартир во Львове идет 70% средней зарплаты.

За последние 6 месяцев во Львове снимать однокомнатное жилье стало на 12% дороже.