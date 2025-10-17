Еще один приз за лимоны: Monobank разыгрывает квартиру
- Monobank организовал "лимонную лихорадку", где участники могут выиграть 1 миллион гривен, BMW и квартиру под Киевом.
- Для участия в розыгрыше нужно найти лимоны в мобильном приложении, которые появились в честь 10 миллионов клиентов.
"Лимонная лихорадка" от Monobank захватила сеть, потому что дала возможность выиграть 1 миллион гривен и BMW. Теперь один ЖК вблизи столицы добавляет лимон и дает возможность выиграть квартиру.
Как выиграть квартиру за лимоны в Monobank?
В "лимонной лихорадке" пользователи имели возможность выиграть 1 миллион гривен и авто, однако призовой фонд пополнился, сообщает 24 Канал со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского.
Еще одним призом стала квартира под Киевом.
Фонд Inzhur REIT добавляют квартирный лимон Квартиру с ремонтом в новом ЖК Оптимисто,
– сообщил Гороховский.
Это комплекс в селе Гатное в 1,5 километрах от Киева (вблизи метро "Теремки"). Поэтому за лимоны можно выиграть 1-комнатную квартиру на 35 квадратных метров, полностью меблированную и с техникой. Ее рыночная цена – 83 000 долларов.
Квартира, которую можно выиграть за лимоны / фото Олега Гороховского
Что за лимоны в Monobank и где их искать?
16 октября monobank запустил особый розыгрыш, сообщает 24 Канал.
Для участия в специальных розыгрышах нужно найти лимоны в мобильном приложении monobank. Очевидно, к этому событию готовились и соучредитель банка даже назвал праздничный розыгрыш "шабашем".
Сразу предупреждаю, если вы это начнете, вы уже не сможете остановиться. Мне установили это для тестирования неделю назад, и я ненавижу того, кто это сделал,
– написал Гороховский.
По случаю 10 миллионов клиентов в мобильном приложении появились загадочные лимоны. В идеале их 50, однако, как намекает Гороховский, есть еще мифический 51-й лимон.
Украинцы массово начали искать те лимоны. Нагрузка на мобильное приложение monobank стала настолько высокой, что начались перебои. Однако все починили и люди продолжают искать лимоны и делиться результатами в сети.
Какие были предварительные призы за лимоны от Monobank?
Михаил Михайлик выиграл автомобиль BMW, найдя "автолимон" в мобильном приложении monobank. Автолимон был спрятан в monomarket и был доступен тем, кто там приобрел разумную розетку.
20 октября среди нашедших 10 лимонов разыграют 100 iPhone 17. А среди владельцев детских карт, кроме гаджетов, еще разыграют 1 000 банок шоколадных монет.
16 октября monobank столкнулся с многочасовыми проблемами в работе из-за акции с виртуальными лимонами, вызвавшей рекордную нагрузку на серверы. К 17 октября ситуация стабилизировалась, и работа приложения улучшилась, хотя редкие жалобы от искателей лимонов на сбои все еще остаются.