"Лимонная лихорадка" от Monobank захватила сеть, потому что дала возможность выиграть 1 миллион гривен и BMW. Теперь один ЖК вблизи столицы добавляет лимон и дает возможность выиграть квартиру.

Как выиграть квартиру за лимоны в Monobank?

В "лимонной лихорадке" пользователи имели возможность выиграть 1 миллион гривен и авто, однако призовой фонд пополнился, сообщает 24 Канал со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Еще одним призом стала квартира под Киевом.

Фонд Inzhur REIT добавляют квартирный лимон Квартиру с ремонтом в новом ЖК Оптимисто,

– сообщил Гороховский.

Это комплекс в селе Гатное в 1,5 километрах от Киева (вблизи метро "Теремки"). Поэтому за лимоны можно выиграть 1-комнатную квартиру на 35 квадратных метров, полностью меблированную и с техникой. Ее рыночная цена – 83 000 долларов.

Квартира, которую можно выиграть за лимоны / фото Олега Гороховского

Что за лимоны в Monobank и где их искать?

16 октября monobank запустил особый розыгрыш, сообщает 24 Канал.

Для участия в специальных розыгрышах нужно найти лимоны в мобильном приложении monobank. Очевидно, к этому событию готовились и соучредитель банка даже назвал праздничный розыгрыш "шабашем".

Сразу предупреждаю, если вы это начнете, вы уже не сможете остановиться. Мне установили это для тестирования неделю назад, и я ненавижу того, кто это сделал,

– написал Гороховский.

По случаю 10 миллионов клиентов в мобильном приложении появились загадочные лимоны. В идеале их 50, однако, как намекает Гороховский, есть еще мифический 51-й лимон.

Украинцы массово начали искать те лимоны. Нагрузка на мобильное приложение monobank стала настолько высокой, что начались перебои. Однако все починили и люди продолжают искать лимоны и делиться результатами в сети.

Какие были предварительные призы за лимоны от Monobank?