Как дела у Монобанка 17 октября?

Лучшим индикатором качества работы приложения – monobank или любого другого – является реакция соцсетей на сбои, ведь пользователи мгновенно реагируют на проблемы. 24 Канал ознакомился с самыми свежими отзывами.

Напомним, вчера, 16 октября, представители банка сообщили 24 Каналу, что нагрузка на серверы оказалась рекордной, когда пользователи массово бросились искать лимоны.

Нагрузка в пять раз превысила предыдущие максимумы,

– отметили в компании в 16:28.

Однако это был далеко не конец. Сбои наблюдались примерно с 11 утра и до конца дня. Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщал, что по состоянию на 19:38 в поисках приняли участие более миллиона человек, а нагрузка теперь стала в семь раз больше. В период с 00:00 до 6:00 лимоны искали около 149 000 клиентов.

На следующий день, 17 октября, все выглядит значительно стабильнее. Жалобы на сбои в соцсетях снизились до минимума. Лишь в единичных случаях пользователи жалуются на недоступность сервисов и зависания. Другие же, наоборот, сообщают, что все работает хорошо.

Мы также проверили работу приложения и можем подтвердить возвращение monobank к стабильной работе, за исключением коротких подвисаний при запуске. На момент публикации материала сервис работает быстро, без торможений и длительного ожидания. Быстро срабатывают также и страницы самих лимонов.