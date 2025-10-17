Соучредитель monobank дал подсказку о том, где искать мифический 51-й лимон. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.

Интересно "Лихорадка" в monobank: пользователи делятся самыми неожиданными местами, где найти 50 лимонов

Где найти 51-й лимон?

Олег Гороховский отметил, что для того, чтобы выиграть BMW, не обязательно искать все 50 лимонов, а надо найти именно тот "мифический", который и позволит забрать главный приз.



Допустим, мы старались зря / Скриншот

Соучредитель monobank также подчеркнул, что в чатах поддержки лимонов нет. Очевидно вчера пользователи банка изрядно пробовали свою удачу там.

И, конечно, Гороховский дал подсказку о том, где найти тот самый лимон.

Специальный лимон спрятан после оплаты какого-то товара на monoмаркете. Внимание! Цена этого товара в диапазоне от 1000 грн до 3000 грн, то есть это не "Живчик",

– написал Гороховский.

Однако и ранее соучредитель банка намекал, что это только первая подсказка, и в новом посте оставил неоднозначное послание на то, что, возможно, будут дополнительные подсказки завтра.

Или кто-то уже выиграл путевку в Диснейленд?

51-й лимон также могут найти и владельцы детских карт, однако по состоянию на утро 17 октября этого еще никто не сделал. Главный приз для юных клиентов банка – путешествие в Диснейленд для победителя и 4 его друзей.

Однако одна из пользовательниц банка уже собирает вещи и готовится к поездке. Накануне в поддержку monobank поступило сообщение от девочки Оли, которой вскоре исполнится 12 лет. Она написала, что у нее нет света из-за отключения, вызванного российскими атаками, и она ищет лимоны, потому что мечтает попасть в Диснейленд.

Олег Гороховский поделился историей девочки и сказал, что если сообщение соберет 50 тысяч лайков, то monobank подарит Оле поездку в Диснейленд. Уже через 9 минут необходимое количество лайков было.

А какие есть еще призы?