И призы абсолютно разнообразные. Больше о них расскажет 24 Канал со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.

Интересно Все ищут лимоны в monobank – что это такое и где их найти

Что можно выиграть за лимоны?

Объявляя новость о том, что количество пользователей monobank достигла 10 миллионов, Олег Гороховский анонсировал розыгрыш. Его участниками могут стать абсолютно все пользователи, однако для этого нужно собрать необходимое количество лимонов.

Если собрать 10 лимонов:

владельцы обычных карт получают памятный скин для карты и становятся участниками розыгрыша iPhone 17 ;

; владельцы детских карт кроме основного становятся также участниками розыгрыша 1 000 банок шоколадных монет.

Кто же сумеет найти 50 лимонов, тот становится участником особого розыгрыша 1 миллиона гривен.



Мы не хвастаемся, но 50 лимонов уже нашли / Скриншот

Однако также есть 51-й лимон. Если его кому-то удастся найти, то:

владелец обычной карты может стать владельцем BMW 3 ;

; владелец детской карты может выиграть поездку в Диснейленд и взять в путешествие еще 4 своих друзей.

Розыгрыш состоится 20 – 21 октября.

Призов будет больше

Из-за ажиотажа в мобильном приложении monobank возникли сбои, некоторые пользователи не могли авторизоваться, также были сбои при приведении оплат.

На фоне этого сбоя Олег Гороховский сообщил об увеличении количества призов. Сначала планировали разыгрывать 50 новеньких iPhone 17, вместо этого количество увеличили до 100.

Почему же лимоны наделали столько ажиотажа?