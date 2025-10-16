І призи абсолютно різноманітні. Більше про них розповість 24 Канал з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

Що можна виграти за лимони?

Оголошуючи новину про те, що кількість користувачів monobank сягнула 10 мільйонів, Олег Гороховський анонсував розіграш. Його учасниками можуть стати абсолютно усі користувачі, проте для цього потрібно зібрати необхідну кількість лимонів.

Якщо зібрати 10 лимонів:

власники звичайних карток отримують пам'ятний скін для картки та стають учасниками розіграшу iPhone 17 ;

; власники дитячих карток крім основного стають також учасниками розіграшу 1 000 банок шоколадних монет.

Хто ж зуміє знайти 50 лимонів, той стає учасником особливого розіграшу 1 мільйона гривень.



Ми не хвалимося, але 50 лимонів уже знайшли / Скриншот

Однак також є 51-й лимон. Якщо його комусь вдасться знайти, то:

власник звичайної картки може стати власником BMW 3 ;

; власник дитячої картки може виграти поїздку в Діснейленд і взяти в подорож ще 4 своїх друзів.

Розіграш відбудеться 20 – 21 жовтня.

Призів буде більше

Через ажіотаж у мобільному застосунку monobank виникли збої, декотрі користувачі не могли авторизуватися, також були збої при приведенні оплат.

На тлі цього збою Олег Гороховський повідомив про збільшення кількості призів. Спершу планували розігрувати 50 новеньких iPhone 17, натомість кількість збільшили до 100.

