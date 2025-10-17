Як справи у Монобанку 17 жовтня?

Найкращим індикатором якості роботи застосунка – monobank чи будь-якого іншого – є реакція соцмереж на збої, адже користувачі миттєво реагують на проблеми. 24 Канал ознайомився з найсвіжішими відгуками.

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, представники банку повідомили 24 Каналу, що навантаження на сервери виявилось рекордним, коли користувачі масово кинулися шукати лимони.

Навантаження в п'ять разів перевищило попередні максимуми,

– зазначили в компанії о 16:28.

Однак це був далеко не кінець. Збої спостерігалися приблизно з 11 ранку й до кінця дня. Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомляв, що станом на 19:38 в пошуках взяли участь понад мільйон людей, а навантаження тепер стало в сім разів більшим. У період з 00:00 до 6:00 лимони шукали близько 149 000 клієнтів.

Наступного дня, 17 жовтня, все виглядає значно стабільніше. Скарги на збої в соцмережах знизились до мінімуму. Лише в поодиноких випадках користувачі скаржаться на недоступність сервісів та зависання. Інші ж, навпаки, повідомляють, що все працює добре.

Ми також перевірили роботу застосунка й можемо підтвердити повернення monobank до стабільної роботи, за винятком коротких підвисань під час запуску. На момент публікації матеріалу сервіс працює швидко, без гальмувань і тривалого очікування. Швидко спрацьовують також і сторінки самих лимонів.