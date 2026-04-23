В советских подъездах перила слева: причина, о которой мало кто догадывается

В подъездах советских домов перила на лестнице часто расположены с левой стороны, и это замечают лишь со временем. Такая планировка не случайна – она связана с безопасностью движения и особенностями самой конструкции лестницы.

Почему в советских домах перила расположены именно слева?

Как пишут Новости.LIVE, в типичных многоэтажках лестницы обычно закручиваются против часовой стрелки.

При такой конструкции внутренняя часть ступеньки узкая, а внешняя шире, поэтому во время подъема человек инстинктивно движется по более удобному радиусу. Это помогает лучше держать равновесие и уменьшает риск споткнуться.

Перила размещают слева с учетом этой особенности. Они проходят именно вдоль узкой части лестницы, где ногу поставить сложнее. В таком месте дополнительная опора наиболее нужна, поэтому человек может удержать баланс во время движения по повороту.

Такое решение также соответствовало строительным нормам, которые учитывали поведение людей во время быстрого спуска, пишет Oboz.ua. Во время движения вниз человек не врезается в углы, а траектория движения остается плавной.

Например, в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть здание. Движение по широкому радиусу позволяет людям быстрее выйти на улицу и не упасть. Важно это не только для толпы, но и для ситуаций, когда нужно вынести носилки или помочь людям с ограниченной мобильностью.

Подобное расположение лестницы и перил использовали не только в советских домах. Проектировщики в СССР опирались на проверенные решения, которые уже применяли в разных странах. Такой подход и сегодня считают удобным и безопасным для ежедневного пользования.

Почему в квартирах СССР делали проходные комнаты?

Проходные комнаты в СССР появились в первую очередь прежде всего из-за экономии площади. Архитекторы сокращали количество коридоров и совмещали функции помещений, чтобы уменьшить общий метраж квартир. Это позволяло сэкономить несколько квадратных метров и быстрее обеспечить жильем большее количество людей.

На планировку влиял и образ жизни. Семью рассматривали как единый организм без четкого разделения на частные зоны. Проходная комната становилась местом для совместного отдыха, где проводили много времени и через которую ежедневно проходили все члены семьи.

Важным фактором оставался и жилищный дефицит. Люди переезжали в такие квартиры из бараков и коммуналок, поэтому даже подобную планировку воспринимали как улучшение условий.