Современные рынки – это не только места торговли, но и важные социальные пространства. Благодаря гибкости, рынки адаптируются к различным экологическим, социальным и городским условиям, сочетая публичные и частные зоны. А еще поражают своим внешним видом.

В Architizer собрали подборку 8 европейских примеров рыночных павильонов, каждый из которых отличается уникальным дизайном, материалами, планированием и интеграцией общественных функций. Подробнее о них рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Битва за Житний рынок и гостиницу "Салют" в Киеве: что ждет уникальные здания эпохи модернизма

Чем интересен рынок в Стокгольме (Швеция)?

Павильон создали для обеспечения местных жителей свежими продуктами во время реконструкции главного рынка. Построен он из легких, экологических и экономных материалов. Киоски, склады и рестораны расположены на первом этаже.



Рынок в Стокгольме / Фото Tengbom

Как выглядит крытый рынок в Кашане (Франция)?

Спроектирован в рамках обновления района и видимый с будущей станции Аркей-Кашан. Отмечается крупнопролетной конструкцией (до 30 метров) и рядом треугольных крышных фонарей, которые обеспечивают естественное освещение и создают узнаваемый силуэт.



Рынок в Кашане / Фото Luc Boegly

Какая особенность рынка в Барселоне (Испания)?

Это – один из крупнейших открытых рынков Европы. Пространство сочетает площадь Каталонской славы и проспект Меридиана. Рынок имеет многоуровневую платформу, состоящую в виде террас. Главная особенность – зеркальная крыша, которая не только защищает, но и визуально отражает городскую среду, усиливая интеграцию рынка в урбанистический контекст.



Рынок в Барселоне / Фото Fermín Vázquez Arquitectos

Как выглядит муниципальный рынок Абрантеша (Португалия)?

Рынок расположен между двумя городскими улицами на месте бывших мастерских. Имеет побеленный фасад из открытого бетона. Архитектура здания и прилегающей улицы выполнена в едином стиле, что создает целостную городскую среду.



Рынок Абрантеша / Фото ARX Arquitectos

Как реконструировали еще один рынок в Барселоне (Испания)?

Проект сохраняет несущую структуру и характер здания, одновременно обновляя пространство. Реконструкция сосредоточена на поверхности, а не объеме, реорганизуя торговые зоны, интегрируя уличные киоски и усиливая взаимодействие с городской средой.



Рынок в Барселоне / Фото Adrià Goula

Чем особенный рынок в Санднесе (Норвегия)?

Это – многофункциональный павильон в центре города. Выполняет роль укрытия для рынка, концертов и встреч. Благодаря открытой архитектуре и гибкой планировке, пространство служит и городским ориентиром, и местом неформального взаимодействия.



Рынок в Санднесе / Фото AtelierOslo

Чем поражает рынок в Роттердаме (Нидерланды)?

Первый крытый рынок Нидерландов, расположен в центре Роттердама. Аркообразное здание сочетает рыночные киоски на первом этаже с жилыми квартирами над ними. Удивительная форма создает новую городскую икону.



Рынок в Роттердаме / Фото MVRDV

Как выглядит рынок в Генте (Бельгия)?

Построенный для активизации исторического центра Гента, павильон расположен между тремя городскими площадями. Имеет двускатную деревянную крышу с буферными резервуарами для дождевой воды.



Рынок в Генте / Фото Tim Van de Velde

Что известно о рынке в Будапеште?

Стоит также отметить рынок в Будапеште. Как пишут на Fakanal Etterem, Центральный рынок в Будапеште – одна из самых известных туристических локаций города, которую часто можно увидеть в международных гидах. Это не просто торговое пространство, а настоящий живой музей и место, где пересекаются гастрономия и культура.

Архитектура снаружи впечатляет: массивные башни, яркое кровельное покрытие из керамической черепицы и декоративные отделки создают узнаваемый вид. Интерьер рынка – это просторная металлическая конструкция с большими окнами и стеклянными элементами, обеспечивающими естественное освещение и ощущение открытости.

Рынок в Будапеште / Фото Thaler Tamas

Что известно о крупных рынках Украины?

Рынок "Привоз" в Одессе – это не только торговое место, но и важный символ города, основан в начале 19 века. Сначала торговля велась просто с телег, но впоследствии рынок разросся и стал главным торговым центром Одессы. В 1902 году из-за антисанитарии его сожгли, а позже восстановили в камне, дополнив архитектурными элементами, в частности "Фруктовым пассажем". В советские времена рынок модернизировали, построив мясной и молочный корпуса. В 1990 – 2000-х и 2020-х годах "Привоз" пережил масштабную реконструкцию, став современным торговым комплексом.

Хмельницкий вещевой рынок, основанный в 1987 году, является одним из крупнейших в Восточной Европе. Его расположение на перекрестке ключевых транспортных маршрутов стало важным фактором стремительного развития. Сейчас рынок охватывает площадь в 20 гектаров и включает более 25 торговых площадок. Несмотря на пандемию и военные события, он продолжает стабильно функционировать.

Бессарабский рынок в Киеве когда-то был свалкой, впоследствии превратился в стихийный базар, а позже – на крытый рынок. Официальное открытие состоялось 3 июля 1912, и с тех пор рынок известен своей архитектурой в стиле рационального модерна. Сейчас администрация планирует создать музей, чтобы сохранить его историческую и культурную ценность.