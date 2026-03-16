Кого могут выселить из неприватизированной квартиры: что предусматривает закон

Неприватизированные квартиры в Украине принадлежат государству или общине, а люди, которые в них проживают, имеют статус нанимателей, а не собственников. Поэтому право пользования жильем могут прекратить, если жильцы нарушают условия проживания или правила пользования квартирой.

За что могут выселить из неприватизированной квартиры?

Закон позволяет прекратить такое право пользования, если наниматели систематически нарушают правила проживания, отмечается в Жилищном кодексе.

В таких случаях орган местной власти или собственник жилья может обратиться в суд с требованием о выселении.

Согласно статье 116 Жилищного кодекса, выселение без предоставления другого жилья возможно лишь в исключительных случаях. Чаще всего суды принимают такие решения, когда жильцы:

систематически разрушают или портят жилье;

своим поведением делают проживание соседей невозможным.

используют квартиру не по назначению;

Речь идет о ситуациях, когда квартира используется как склад или помещение для незаконной деятельности. В таких случаях суд может разрешить выселение даже без предоставления другого жилья, отмечает адвокат Валентина Таран.

Могут ли выселить за долги?

Основанием для расторжения договора найма могут быть систематические нарушения обязанностей жильцов. К ним относятся, в частности, длительная неуплата коммунальных услуг или повреждения жилья.

Если такие нарушения повторяются, владелец жилья имеет право обратиться в суд. Суд оценивает обстоятельства дела и решает, есть ли основания прекратить право пользования квартирой.

К слову, в большинстве случаев сразу не выселяют. Например, в случае долгов жителям могут предложить погасить задолженность или урегулировать вопрос оплаты коммунальных услуг. Если же нарушения становятся систематическими и требования игнорируются, дело может дойти до суда.

Можно ли выселить человека с пропиской?