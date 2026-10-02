Не каждое жилье можно зарегистрировать через "Дию": в каких случаях могут отказать

Зарегистрировать право собственности на жилье через "Дию" можно полностью онлайн, но эта услуга доступна не для всех объектов недвижимости. К тому же после отправки заявления исправить данные или самостоятельно добавить важные документы уже не получится.

Кто может зарегистрировать жилье через "Дию"

Через "Дию" можно подать заявление на государственную регистрацию права собственности на недвижимость, кроме земельных участков, пишет Управление государственной регистрации КМУ МЮУ.

Воспользоваться услугой можно, если право собственности было оформлено до 1 января 2013 года, а сама недвижимость к этому времени уже имела первичную бумажную регистрацию.

Подать заявление онлайн может только собственник недвижимости. Представитель по доверенности воспользоваться этой услугой не сможет. Также она недоступна для объектов, расположенных в АР Крым, Донецкой и Луганской областях.

К заявлению можно приложить сканы или фотокопии бумажных оригиналов документов. Электронные копии заявитель подписывает квалифицированной электронной подписью. За соответствие этих копий оригиналам отвечает сам заявитель.

Обратите внимание! Обычно заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней. Если необходимых сведений нет в электронных реестрах, государственный регистратор направляет запрос в БТИ, которое ранее выдавало бумажные документы. В таком случае рассмотрение может длиться до 35 рабочих дней.

Почему в регистрации права собственности могут отказать

Отказ может быть получен, если недвижимость не соответствует условиям онлайн-регистрации. В частности, через "Дию" не удастся зарегистрировать объект, который до 2013 года не имел первичной бумажной регистрации.

Если необходимой информации нет в электронных реестрах, ее должны подтвердить через БТИ. На отдельных территориях архивы могли быть уничтожены или разграблены в результате боевых действий или оккупации, а доступ к ним – затруднен. Из-за этого регистратор может не получить данные, необходимые для оформления права собственности.

Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть четкими и полными. Размытый скан, обрезанный текст или реквизиты, а также поврежденные страницы могут не позволить регистратору установить данные о владельце или самом объекте недвижимости. Тогда провести государственную регистрацию не удастся.

Напомним,даже после оформления права собственности регистрацию квартиры могут отменить из-за нарушений со стороны регистратора или недействительности договора, по которому человек получил жилье.