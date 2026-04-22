500-летний дом мечты стал кошмаром: что британец увидел после покупки

В Великобритании супруги купили 500-летний коттедж, но вместо уютного жилья получили дом с грибком, мертвыми грызунами и дырявой крышей. За почти год ремонта они смогли лишь частично привести его в порядок.

Почему старый дом сразу создал серьезные проблемы?

В июне 2024 года Джейкоб Гаррелл вместе с женой приобрел заброшенный коттедж, о котором давно мечтал, пишет Daily Mail.

Дом долгое время стоял без ухода, поэтому его истинное состояние стало понятным только после покупки.

Внутри они увидели грибок на стенах и сильную влагу из-за протекания крыши. Часть конструкций была повреждена настолько, что их пришлось полностью разбирать. В помещениях нашли мертвых грызунов и остатки яда, а также личинки и грязь, которые накапливались годами.

Проблемы коснулись и коммуникаций. Электросеть не соответствовала требованиям безопасности, поэтому дом не прошел проверку и нуждался в полной замене проводки. Трубопровод также имел дефекты, из-за чего часть систем пришлось переделывать уже во время ремонта.

Дополнительную опасность создавали осиные гнезда, спрятанные в плюще на фасаде и крыше. Из-за этого работы часто приходилось останавливать. Владельцы не могли жить в доме и приезжали только для ремонта, постепенно устраняя критические проблемы.

Как они делали ремонт в доме?

Большинство работы Джейкоб и его жена делали самостоятельно, но им помогали друзья.

Мы не строители. Мы учимся на ходу. Некоторые проблемы решались месяцами. Другие приходилось решать за одну ночь. Большую часть года мы просто пытались не дать дому прийти в упадок еще больше, прежде чем смогли даже подумать о том, чтобы его улучшить,

– рассказывают владельцы в соцсетях.

Восстановление дома оказалось значительно дороже, чем планировали супруги. Больше всего расходов требовала крыша. Аутентичное покрытие из соломы стоило бы более 70 тысяч фунтов стерлингов, поэтому от него отказались и выбрали другой вариант.

В конце концов владельцы установили черепичную крышу ручной работы, но это была лишь незначительная часть работы. Только через 11 месяцев после начала ремонта они смогли впервые переночевать в доме.

Несмотря на проделанную работу, значительная часть интерьера остается незавершенной. Полы, отделка и отдельные конструкции еще нуждаются в восстановлении. Из-за ограниченного бюджета супругам приходится делать все работы постепенно, поэтому ремонт до сих пор продолжается.

