Известный блогер под ником murafa снимает видео о том, как живут прохожие в Киеве. Он подходит к незнакомцам и спрашивает их, могут ли те показать свое жилье за определенное "вознаграждение". Так недавно блогера принял мужчина, по имени Максим, у которого, как выяснилось, крошечная квартира с очень интересной планировкой.

Видео так понравилось украинцам, что за шесть дней собрало почти 9 миллионов просмотров. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @murafa_.

Как выглядит квартира на 24 квадрата?

"Не хотели бы показать свою квартиру за тазик шоколада?" – спросил блогер, по имени Антон, у прохожего молодого человека. Тот, улыбаясь, согласился: "Я буду девушкам дарить. Я согласен".

Далее мужчина, который назвался Максимом, провел блогера к своему подъезду. Сначала их встретил озелененный дворик, а дальше они вошли в пятиэтажный дом. Квартир там символически пять – на каждом этаже по одной.

Обзор крошечной квартиры: видео

Максим сразу рассказал, что квартира у него небольшая, площадью всего 24 квадрата. Там есть одна полноценная комната, крошечный туалет, кухня и балкон. Поскольку пространство достаточно ограничено, душевая кабина стоит на кухне, по соседству со стиральной машиной и раковиной.

Газа у меня нет, зато электрическая плита. Вот холодильник, здесь мороженое, сало, хек,

– сделал обзор своей кухни Максим.

Жилая комната служит ему спальней, рабочей зоной и зоной для отдыха. Там мужчина показал много интересных вещей: телескоп, раритетный проигрыватель, старый фотоаппарат и тому подобное. Из комнаты есть выход на небольшой балкон.

Эту квартиру Максим арендует, стоимость ее – 10 тысяч гривен в месяц.

Почему Максиму очень нравится квартира?

Поскольку видеообзор стал вирусным, Максим решил записать рассказать о своей квартире больше, опубликовав видео на своей странице. Арендатор рассказал, что считает свое жилье – местом восстановления, что значительно важнее, чем просто жить в гламурных апартаментах.

Неважно, сколько оно стоит, неважно, какая там площадь, потому что если ты не восстанавливаешься, то зачем тебе такое жилье. Я снимал квартиру за 20+ тысяч гривен, 28 этаж, с панорамными окнами, я выходил в лифт, здоровался с соседями, а они меня как будто игнорировали вообще,

– поделился Максим.

Мужчина добавил, что знает всех, кто живет в его доме, и это приветливые люди. Например, этажом ниже квартира женщины, которая имеет дачу и порой радует Максима небольшими сюрпризами. "Ты поднимаешься домой, а у тебя на ручке висит пакет с овощами. Ну это прикольно", – добавил житель.

Максим рассказывает больше о своей квартире: видео

