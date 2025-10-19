На Amazon продают полноценный дом, который можно сложить буквально за час. Цена помещения – 20 тысяч долларов. В нем предусмотрены три отдельные спальни.

Подробнее о доме, который напоминает оригами, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Что есть в доме, который продают на Amazon?

В планировке – три уютные спальни, светлая гостиная зона, полностью оборудованная кухня с просторной столешницей и ванная комната со стеклянной душевой кабиной. Большие окна обеспечивают доступ естественного света, уменьшая потребность в освещении.

Общая площадь дома – примерно 400 квадратных футов (почти 122 квадратных метра), но благодаря удачной организации пространства дом не кажется тесным. Стоит он всего 20 тысяч долларов.

Как строили здание?

Небольшой по размеру, однако невероятно прочный, этот коттедж построен на усиленном каркасе и создан из материалов, устойчивых к различным погодным условиям, коррозии, пожарам и даже землетрясениям.

В конструкции продумано все до мелочей: эффективный водонагреватель, глубокая мойка на кухне, мраморные элементы в ванной – все это создает ощущение домашнего уюта. Надежная тепло- и звукоизоляция обеспечивает комфорт в любое время года.



Дом может стать отличным решением как для гостевого пространства, так и для домашнего офиса или студии. А еще – это способ жить проще и экологичнее.

Как собрать дом?

Процесс сбора дома чрезвычайно прост. Производитель уверяет, что для установки нужно всего пять шагов и один час. А благодаря большому количеству открытого пространства на стенах, возможности для декорирования почти безграничны.

Интересно, что сейчас версия с тремя спальнями стоит даже меньше, чем двухкомнатная модель.

Заметим, мини-дома уже давно не просто тренд в соцсетях. Как пишет Today's Homeowner, в США сейчас более 10 тысяч таких домов, и прогнозируется, что к 2033 году этот рынок достигнет отметки в 30 миллиардов долларов. Средняя цена домов – от 30 до 60 тысяч долларов. Тенденция свидетельствует о том, что минимализм и разумное потребление становятся нормой.

Что известно об опыте покупки таких домов?

Ранее американец приобрел на Amazon раскладной дом за 39 тысяч долларов и был приятно удивлен его прочностью и современным видом. Вместе с друзьями мужчина распаковал дом, что в сложенном виде напоминал коробку. Чтобы сделать его жилым, нужно было развернуть два боковых модуля.

Жилье прибыло уже с мебелью: диваном, двухъярусной кроватью, телевизором, а также туалетом и душем.

Со временем Натан заметил отсутствие розеток. Оказалось, он не прочитал примечание в описании: электричество нужно подключать самостоятельно. Поэтому мужчина приобрел генератор.