В августе высокий спрос на покупку недвижимости зафиксировали в разных регионах. Среди них не только области с городами-миллионниками, но и Черновицкая, Волынская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская и другие.

Аналитики OLX Недвижимости проанализировали, где по Украине высокий спрос на покупку жилья. За основу взяли количество отзывов, что оставляли пользователи платформы на 1 объявление, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание В новостройках или на вторичке: где быстрее дорожают квартиры в Киеве

Где самый высокий спрос на покупку квартир?

В августе этого года наибольшее количество отзывов на объявления оставили в Черновицкой, Волынской, Житомирской, Львовской и Черкасской областях. Лидером стала Черновицкая область, где на одно объявление пришлось около 15 отзывов.

На втором месте – Волынская и Житомирская области, где показатель составляет в среднем 1:11. На третьем месте по спросу оказались Львовская и Черкасская области – ориентировочно 10 отзывов на 1 объявление.

Несколько ниже, но также немалый спрос наблюдался в Закарпатской и Ивано-Франковской областях – около 8 откликов на одно объявление. Что касается Киевской области, то там отрыв между предложением и спросом незначительный – 1:3.

Стоит отметить, что по исследованию DIM.RIA, квартиры в Черновицкой и Черкасской областях также отличаются значительным спросом. Правда, кроме них, в пятерку вошли Винницкая, Тернопольская и Кировоградская области.

В каких областях больше всего интересуются домами?

Больше всего отзывов на одно объявление зафиксировано в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

В Черкасской области – соотношение 1:12 объявления. На втором месте – Кировоградская область, где на одно объявление приходится 10 откликов. В Полтавской области – соотношение 1:9.

Где самые высокие темпы строительства в Украине?

Лидером в первом полугодии стала Одесская область, где застройщики сдали 6 570 квартир. Также существенно возросло количество нового жилья в Черкасской области – прирост 51,6%. На третьем месте оказалась Николаевщина, где темпы строительства стали быстрее на 35,8%.

Правда, по количеству нового жилья лидером остается Киевская область. На втором месте – непосредственно столица, а на третьем – Львовщина.