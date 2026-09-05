За поврежденное жилье можно не платить налог: кого это касается

Владельцы жилья, поврежденного в результате войны, могут не платить налог на недвижимость. Однако все зависит от степени разрушений и от того, внесена ли информация в Реестр.

За какое поврежденное жилье налог не начисляется

Налог не нужно платить за жилые и нежилые объекты, которые после повреждения требуют капитального ремонта, реконструкции или реставрации, сообщили в Государственной налоговой службе.

Не платить налог могут владельцы недвижимости II и III категорий повреждения. К II категории относятся объекты, поврежденные примерно на 41–80%. Для их восстановления требуется капитальный ремонт или реконструкция, а на время таких работ пользоваться объектом нельзя.

К III категории относят недвижимость с повреждениями на 81–100%. Такие объекты непригодны для использования и требуют демонтажа. Поврежденную недвижимость еще можно восстановить. Уничтоженный объект восстановить уже невозможно или это экономически нецелесообразно.

Когда вступает в силу освобождение от налога

Без информации в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества автоматического освобождения от налога не будет.

Налог не начисляется с первого числа месяца, когда данные о повреждениях внесены в Реестр. Освобождение действует до первого числа месяца, следующего за тем, как объект восстановили и признали пригодным для проживания или использования.

После ремонта владелец снова должен платить налог. Поэтому важно не только зафиксировать повреждения, но и убедиться, что соответствующая информация есть в Реестре.

Нужно ли платить налог за жилье с незначительными повреждениями

Если квартира или дом имеют незначительные повреждения, остаются пригодными для проживания и требуют лишь текущего ремонта, автоматического освобождения от налога нет.

К этой группе относятся объекты I категории, где объем повреждений ориентировочно не превышает 40%.

В таком случае решение может принять местная власть. Она имеет право снизить ставку налога или полностью освободить собственника от уплаты. Это могут сделать местные Рады, военные или военно-гражданские администрации.

Владельцам такого жилья стоит проверить решение своей общины или военной администрации. Именно решение местных властей определяет, нужно ли будет платить налог за поврежденную недвижимость.

Напомним, в 2026 году налог на недвижимость начисляется только за площадь, превышающую льготный лимит. Для квартир он составляет 60 квадратных метров, для домов – 120, а если в собственности есть и квартира, и дом – 180 квадратных метров.