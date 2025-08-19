Осенью цены на квартиры в новостройках вырастут: какой ценовой прогноз
- Осенью цены на первичном рынке вырастут, но в основном до 5%.
- Существенно подорожать могут востребованные форматы, например многофункциональные ЖК.
- Ключевыми требованиями покупателей сейчас является качественное строительство, самодостаточная инфраструктура, безопасность, высокий уровень сервиса и тому подобное.
На 70% объектов первичного рынка цены существенно не изменятся. В условиях стабильной ситуации на валютном рынке и постепенного снижения инфляции показатель составит до +5% в гривне.
В то же время в наиболее востребованных форматах, а это, например многофункциональные ЖК типа live-work-play, жилье подорожает на более чем 5%. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на прогноз владельца строительной компании Виктора Козачка.
Что будет с рынком новостроек этой осенью?
Осенью резких скачков цен не ожидается. "Мы прогнозируем, что рост не превысит нескольких процентов и коснется только проектов с высоким спросом", – отметил Виктор Козачок.
В некоторых концептуальных комплексах цена может вырасти на 35 – 40% от старта строительства до сдачи, но "стандартные" проекты, начатые еще 3 – 4 года назад, становятся менее конкурентными,
– добавил эксперт.
По его словам, ключевыми требованиями покупателей сейчас являются:
- качественное строительство – экологические материалы, энергосберегающие технологии, продуманные планировки, готовый ремонт;
- самодостаточная инфраструктура для жизни, работы и отдыха;
- безопасность – от охраны до укрытий;
- высокий уровень сервиса и дополнительных услуг;
- потенциал к росту стоимости приобретенного жилья.
Как бы парадоксальным это ни казалось, но, время от времени мы сталкиваемся с тем, что покупатели готовы платить за квадрат на 15 – 20 тысяч гривен больше при условии высокого качества, комплексной инфраструктуры, безопасности, природного окружения и инвестиционной привлекательности ЖК,
– рассказал Виктор Козачок.
Формула покупки теперь не просто "вложить – жить", а "вложить – жить – продать – заработать".