На 70% объектов первичного рынка цены существенно не изменятся. В условиях стабильной ситуации на валютном рынке и постепенного снижения инфляции показатель составит до +5% в гривне.

В то же время в наиболее востребованных форматах, а это, например многофункциональные ЖК типа live-work-play, жилье подорожает на более чем 5%. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на прогноз владельца строительной компании Виктора Козачка.

Что будет с рынком новостроек этой осенью?

Осенью резких скачков цен не ожидается. "Мы прогнозируем, что рост не превысит нескольких процентов и коснется только проектов с высоким спросом", – отметил Виктор Козачок.

В некоторых концептуальных комплексах цена может вырасти на 35 – 40% от старта строительства до сдачи, но "стандартные" проекты, начатые еще 3 – 4 года назад, становятся менее конкурентными,

– добавил эксперт.

По его словам, ключевыми требованиями покупателей сейчас являются:

качественное строительство – экологические материалы, энергосберегающие технологии, продуманные планировки, готовый ремонт;

самодостаточная инфраструктура для жизни, работы и отдыха;

безопасность – от охраны до укрытий;

высокий уровень сервиса и дополнительных услуг;

потенциал к росту стоимости приобретенного жилья.



Новый ЖК / Фото Pexels

Как бы парадоксальным это ни казалось, но, время от времени мы сталкиваемся с тем, что покупатели готовы платить за квадрат на 15 – 20 тысяч гривен больше при условии высокого качества, комплексной инфраструктуры, безопасности, природного окружения и инвестиционной привлекательности ЖК,

– рассказал Виктор Козачок.

Формула покупки теперь не просто "вложить – жить", а "вложить – жить – продать – заработать".