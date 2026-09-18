Ипотека в Украине может стать более доступной: Рада приняла новый закон

Верховная Рада приняла закон, который призван расширить возможности для финансирования ипотеки в Украине. Новый механизм позволит банкам привлекать долгосрочные средства, что в перспективе может повлиять на доступность жилищных кредитов.

Может ли новый закон сделать ипотеку более доступной

16 сентября Верховная Рада приняла закон №15172 о секьюритизации и облигациях с покрытием. Одно из направлений, на которое рассчитан новый механизм, – ипотечное кредитование, пишет 24 Канал.

Закон предоставляет банкам и другим финансовым учреждениям новые возможности для привлечения долгосрочных средств. Авторы документа ожидают, что увеличение объема такого финансирования поможет расширить ипотечное кредитование и снизить стоимость кредитных ресурсов.

В перспективе это может создать условия для долгосрочных жилищных кредитов с фиксированной ставкой. По словам Даниила Гетманцева, механизм секьюритизации также можно использовать для финансирования будущей государственной программы доступного жилья.

В то же время принятие закона не означает, что ипотека уже стала дешевле или что банки сразу начнут выдавать кредиты по более низким ставкам. Закон лишь дает им новый способ привлекать средства, которые в дальнейшем можно направлять на кредитование.

С чего банки получат больше денег на кредиты

Секьюритизация позволяет финансовому учреждению объединить кредиты или другие активы в один пул и на их основе привлекать средства от инвесторов.

Полученные средства банк сможет направить на новые кредиты, в том числе ипотечные. Закон также создает условия для использования облигаций с покрытием и других долгосрочных финансовых инструментов.

Ожидается, что такой подход поможет привлекать не только внутренний частный капитал, но и средства иностранных инвесторов. Это может обеспечить дополнительное финансирование для развития ипотеки и восстановления жилищного фонда.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит ВПЛ с временно оккупированных территорий сочетать жилищный ваучер на 2 миллиона гривен с ипотекой, в частности по программе "еОселя". Если суммы ваучера не хватит, остальную стоимость жилья можно будет покрыть кредитом.