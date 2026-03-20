Без лишних документов: в Украине разрешили строить частные дома без паспорта

В Украине упростили правила строительства частных домов до 200 квадратных метров. Для таких объектов больше не нужно получать строительный паспорт, зато ввели другую процедуру через электронную систему.

Упрощение действует во время военного положения и еще определенный период после его завершения, отмечается в постановлении Кабмина №305 от 4 марта.

Какие дома теперь можно возводить без строительного паспорта?

Изменения касаются индивидуальных жилых, садовых и дачных домов высотой до двух этажей.

Ранее для них обязательно оформляли строительный паспорт, в котором определяли параметры застройки и ограничения на участке. Теперь это требование отменили для небольших объектов.

Вместо паспорта используют схему намерений застройки. Ее разрабатывает сертифицированный архитектор или инженер. Документ сразу вносят в Единую государственную электронную систему в сфере строительства, без отдельного согласования в органах архитектуры.

В схеме фиксируют конкретные параметры будущего дома. Речь идет о размещении на участке, отступы от границ, площадь, этажность, планировка и внешний вид. То есть все ключевые данные остаются, но меняется способ их оформления.

Фактически процедура становится короче. Владелец участка работает через одного специалиста и электронную систему, без дополнительных этапов с подачей документов. Это позволяет быстрее перейти к началу строительства.

Когда упрощение не работает?

Строительство без паспорта не означает полного отсутствия требований. Перед началом работ нужно подать уведомление о начале строительства через электронную систему.

Обратите внимание! Упрощенная процедура не применяется в исторических ареалах и других зонах с ограничениями. Там сохраняются стандартные согласования и контроль за застройкой.

Что изменилось для застройщиков?