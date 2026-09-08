Почти 80 % жилых домов уже готовы к зиме: что еще проверяют перед началом отопительного сезона

Почти 80 % жилых домов в Украине уже подготовлены к зиме. В то же время работы продолжаются: до начала отопительного сезона в домах проводят проверку систем и оборудования.

Сколько жилых домов уже подготовлено к отопительному сезону

По состоянию на начало сентября готовность жилого фонда составляет 79,2%. К зиме уже подготовлено более 114 тысяч жилых домов, а всего необходимо подготовить почти 144 тысячи, сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

В домах ремонтируют кровли, проверяют внутридомовые системы и состояние инженерного оборудования. Также проводят другие работы, чтобы жилой фонд был готов к холодам.

Параллельно готовят и объекты, от которых зависит подача тепла в жилые дома. К работе уже подготовлены 14 194 котельные – это почти 83% от запланированного количества. Более 13,3 тысячи километров тепловых сетей также уже готовы к работе. Отдельно ремонтируют котлы, центральные тепловые пункты и аварийные участки сетей.

Подготовка к отопительному сезону еще не завершена. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, где жилая и коммунальная инфраструктура остается под угрозой российских атак. В этих регионах также готовят резервные решения и возможность быстро восстанавливать поврежденные системы.

Напомним, перед покупкой квартиры в новостройке в преддверии зимы стоит проверить, как работает отопление и будут ли у котельной и насосов резервное питание. Также важно обратить внимание на утепление фасада, окон и кровли, ведь от этого зависят теплопотери дома зимой.