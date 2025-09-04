Андрей и Виталия купили и обустраивают усадьбу в Тернопольской области. На дом пара откладывала долго, но выяснилось, покупка – это только начало.

Дом стоил супругам 4 тысячи долларов. Муж с женой были готовы к тому, что им придется делать ремонт, но не думали, что это потянет столько расходов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видео ютуб-канала "Моя хата с краю и я".

Сколько на самом деле стоил дом?

Андрей рассказал, что стоимость жилья – это лишь первый взнос. Настоящая ее цена в разы выше.

Мы купили дом в селе за 4000 долларов. Долго на нее собирали и думали, что наконец наша мечта сбылась – и мы будем жить счастливо и долго, слушая пение птиц. Но не так случилось, как думалось,

– рассказывает Андрей в кадре.

Мужчина говорит, что недвижимость привлекла их прежде всего ценой, ведь село достаточно отдаленное и там нет дорог. И в результате они вложили в ремонт столько средств, что "можно было купить еще пять таких домов".

Хотя правильнее за эти деньги купить нормальный дом у дороги, где было бы уже все сделано, но мы сделали так. Поэтому не повторяйте наших ошибок,

– посоветовал муж.

На первом этапе супруги потратились на приватизацию, проведение электричества, интернета и воды, перекрытия крыши, замену пола, монтаж ограждения вокруг территории. Следующим этапом было обустройство ванны и туалета, установка новых окон и ремонт в комнатах.

На все это пара потратила колоссальные 22 тысячи долларов. Андрей говорит, что сумма на самом деле может достигать 25 тысяч, ведь мелочи все не считали.

Действительно ли ремонт дома в селе такой затратный?

Свою историю о переезде в село рассказала Валерия, которая более 17 лет прожила в Киеве. Женщина купила дом на Житомирщине, тоже бюджетную – за 8 тысяч долларов. Однако эта трата стала для нее тоже только началом.

Когда Валерия купила жилье, там вообще не было водоснабжения. Даже в колодце воды не хватало, ведь дом, как выяснилось, стоит на гранитной скале. Из-за этих нюансов только проведение воды обошлось в 37 тысяч гривен. Ремонт в комнатах женщина делает самостоятельно.